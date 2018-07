Grüne OÖ: Mayr: Aus Tempo 140 wird Tempo 159: Hofer nähert sich langsam gescheitertem Gorbach-160er an

50% längerer Anhalteweg, bis zu 50% mehr Schadstoffe: Statt einem Ausbau der Öffis bringt die FPÖ unsichere Autobahnen und schlechtere Luft

Linz (OTS) - Das Sommerthema von Verkehrsminister Hofer nimmt immer skurrilere Züge an. Wie nun bekannt wurde, soll in Oberösterreich zwischen Haid und Sattledt durch hohe Toleranzgrenzen eine Geschwindigkeit bis 159km/h möglich sein. Das erinnert mittlerweile fatal an die gescheiterten 160km/h-Test des früheren Verkehrsministers Hubert Gorbach. Schon damals, vor mehr als 10 Jahren, wurde darauf hingewiesen, dass bei einer Tempoerhöhung um 30km/h bei Diesel-PKW ein Anstieg des Partikel- und Stickoxidausstoßes um mehr 50 Prozent eintreten kann.

„Freiheitliche Verkehrspolitik bedeutet schlechtere Luft und unsicherere Autobahnen. Was wie ein populistisches Ablenkungsmanöver klingt, um vom viel zu langsamen Ausbau des öffentlichen Verkehrs abzulenken, entpuppt sich immer mehr als Sommernachtsalbtraum“, kritisiert LAbg. Severin Mayr, Verkehrssprecher der Grünen OÖ.

Nicht nur die Luftbelastung wird deutlich steigen, auch die Unfallgefahr: Während der Anhalteweg bei Tempo 130 immerhin gut 200 Meter lang ist, erhöht er sich bei Tempo 159 auf 300 Meter! Das bedeutet, dass der Anhalteweg um die Hälfte steigt!

„Gerade in der Urlaubszeit sind besonders viele Familien auf der Westautobahn unterwegs. Dabei kann jeder Meter über einen Unfall und im schlimmsten Fall sogar über Leben und Tod entscheiden“, warnt Mayr.

