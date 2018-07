Tausende Besucher feierten beim ersten Ö3 Electric Nation Vienna Open Air 2018

Am Wochenende wurde die Wiener Krieau zum Festivalgelände für das Ö3 Electric Nation Vienna Open Air 2018 umgewandelt. Zu den heißen Beats weltbester DJs wurde bis in die Nacht gefeiert.

Unterpremstätten (OTS) - Die Wiener Krieau bebte...

...aber dieses Mal nicht unter den Hufen der Trabrennpferde, sondern zu den heißen Beats weltbester DJs beim ersten Ö3 Electric Nation Vienna Open Air. Tausende musikbegeisterte Jugendliche strömten bereits seit den Vormittagsstunden auf das Konzertgelände um gemeinsam mit ihren Idolen eine der größten EDM-Parties dieses Sommers zu feiern.

Der unbestrittene Star dieses Mega-Events war zweifelsfrei der sympathische, holländische Super-DJ MARTIN GARRIX, der von den Besuchern enthusiastisch gefeiert wurde und seinerseits den tausenden EDM-Fans Nichts schuldig blieb und eine absolut grandiose Performance bot. Auch das weitere Line-Up war vom Feinsten: KHSMR, ALAN WALKER, WILL SPARKS, die deutschen Superstars ROBIN SCHULZ und ALLE FARBEN, DEORRO, MIKE WILLIAMS, THIRD PARTY, TONY JUNIOR, DJ SELECTA und DARIUS & FINLAY machten das erste Ö3 Electric Nation Vienna Open Air zu einem fulminanten Erfolg.

Eine imposante MEGA-STAGE – der absolute visuelle und vielbestaunte Höhepunkt

Konzipiert in Pyramidenform in Anlehnung an den MAYA-SONNENTEMPEL mit den mehr als beeindruckenden Ausmaßen von 70m Breite und 25m Höhe und ausgestattet mit Allem was es an modernster und innovativer Bühnentechnik gibt, ergänzte dieser Genie-Streich visuell die musikalischen Acts der Star-DJs in beeindruckendster Weise. Phantastische pyrotechnische Effekte, unglaublich aufwändige Laser-Shows, der Einsatz modernster Licht- & Tontechnik, und Vieles mehr hoben das erste Ö3 Electric Nation Vienna Open Air auf einen völlig neuen Event-Level.

