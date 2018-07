Svar Life Science (ehemals Euro Diagnostica) und DIAsource ImmunoAssays unterzeichnen Meilensteinvereinbarung

Malmö, Schweden, und Louvain-La-Neuve, Belgien (ots/PRNewswire) -

DIAsource ImmunoAssays übernimmt Produktion und Vertrieb des RIA-Produktportfolios sowie für das ELISA-Produkt Neolisa(TM)

Svar Life Science unterzeichnet strategische Vereinbarung zur Übertragung seines RIA-Portfolios (Radioimmunassays) und des Chromogranin-A-Produkts Neolisa(TM) (ELISA) an DIAsource ImmunoAssays, eine Gesellschaft der BioVendor Group.

Svar Life Science AB (ehemals Euro Diagnostica AB), ein schwedisches Life-Science-Unternehmen, das seit über 30 Jahren entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich klinische Diagnostik tätig ist, und DIAsource ImmunoAssays, ein führendes Diagnostikunternehmen, das manuelle RIA- und ELISA-Kits sowie offene Automatisierungslösungen für internationale Märkte bereitstellt, gaben heute ein strategisches Abkommen bekannt, nach dem Svar Life Science sein Portfolio an RIA-Produkten und das CgA-ELISA-Produkt Neolisa(TM) an DIAsource übertragen wird, um die weitere Produktion und den Vertrieb dieser Produkte zu sichern.

Svar Life Science wird weiterhin die besten analytischen Technologien erfinden, entwickeln und anwenden, wobei es sich darauf konzentrieren wird, bei der Beantwortung von Fragen zu helfen, die sich bei der Arzneimittelforschung und klinischen Diagnostik stellen und sich auf Menschenleben auswirken.

Diese Transaktion stärkt die Stellung von DIAsource und BioVendor als führende Hersteller von RIA und größeren ELISA Hersteller, die sich der Aufgabe angenommen haben, weltweit Kunden zu bedienen, die manuelle Assays und offene Automatisierung nutzen, um ihr Portfolio von geschlossenen automatisierten Systemen zu ergänzen.

Das zu übertragende Portfolio umfasst die komplette Reihe von Radioimmunassays für die Quantifizierung einer Reihe von Peptidhormonen, die an kritischen physiologischen Prozessen beteiligt sind. Diese endokrinologischen Parameter werden hauptsächlich als Tumormarker sowie für Analysen in der Diabetologie und Analysen des Salzgleichgewichts verwendet. Die Portfolio-Übertragung umfasst auch das Produkt ELISA Chromogranin A Neolisa(TM), welches das Produkt RIA Chromogranin A ergänzt.

Um einen reibungslosen Übergang mit minimalen Störungen für die Kunden zu ermöglichen, haben die Unternehmen eine Übergangsfrist vereinbart. Ab 1. September 2018 übernimmt DIAsource ImmunoAssays den Vertrieb des RIA-Produktportfolios. Die RIA-Produktion wird noch im Jahr 2018 übertragen. Der Vertrieb des CgA-ELISA-Produkts Neolisa(TM) wird von DIAsource ab Januar 2019 übernommen und die Produktion wird im Verlauf des Jahres 2019 transferiert.

Ron Long, CEO von Svar Life Science, sagte: "Die Vereinbarung mit DIAsource ImmunoAssays ist Teil unserer Strategie, unser Produktportfolio und die Kerntechnologien darauf auszurichten, Antworten zu liefern, die heute in der Arzneimittelforschung und klinischen Diagnostik benötigt werden. Sie ermöglicht es uns auch, unsere Unterstützung für Life-Science-Kunden zu stärken, die qualitativ hochwertige Lösungen sowie die besten analytischen Technologien für die Arzneimittelenentwicklung und die klinische Forschung anbieten und praktische Plattformen für die Routine-Diagnose etablieren.

DIAsource ImmunoAssays verfolgt das Ziel, ein Komplettanbieter im Bereich der Diagnostik zu werden, und wir sind zuversichtlich, dass diese Vereinbarung es dem Unternehmen ermöglicht, seine Unterstützung für Kunden im Bereich der Radioimmunassays zu erhöhen."

Jef Vangenechten, CEO von DIAsource ImmunoAssays, sagte: "Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt im Rahmen unserer Strategie, nach den früheren Akquisitionen der Intertech-RIA-Produktlinie im Jahr 2012 und der Produktlinien ELISA und IFA von Viro-Immun im Jahr 2017 sowie, erst kürzlich, der RIA-Produktlinie von ZenTech, DIAsource als Konsolidator von manuellen Spezialassays zu positionieren. DIAsource hat 2015 und 2016 auch das RIA-Kundengeschäft von Vertriebspartnern in Frankreich und Spanien übernommen. Dies ist unsere fünfte Akquisition im RIA-Bereich und sie beweist wiederum unser Engagement für den langfristigen zukünftigen Service und Support unseres beträchtlichen RIA-Kundenstamms weltweit.

Unserer Erfahrung nach ist RIA nach wie vor wichtig als der Gold-Standard für Assays, die nicht auf automatisierten Systemen verfügbar sind, oder für Parameter, die eine höhere analytische Genauigkeit erfordern, wobei manuelle Assays Vorteile in Bezug auf Qualität und Flexibilität versus Preis bieten.

Darüber hinaus glauben wir auch, dass wir das wachsende Chromogranin-Franchise weiterentwickeln können, das aus den gut etablierten RIA- und ELISA-Produkten von Eurodiagnostica besteht."



Über Svar Life Science (ehemals Euro Diagnostica)



Svar Life Science ist ein schwedisches Life-Science-Unternehmen, das die besten analytischen Technologien für die Arzneimittelentwicklung und klinische Forschung erfindet, entwickelt und anwendet und praktische Plattformen für die Routine-Diagnose einrichtet. Unseren Antworten können Sie vertrauen: Wir beschäftigen uns schon seit über 30 Jahren mit der gesamten diagnostischen Wertschöpfungskette.

Svar ist Ihr Partner für die Erforschung diagnostischer Strategien für die personalisierte Medizin und die Entwicklung von Companion-Diagnostika auf der Basis von Assays, die für Sie maßgeschneidert sind. Sobald die Assays eingerichtet sind, können Sie diese für spezielle Tests bei der Früherkennung sowie in präklinischen und klinischen Phasen verwenden. Unsere speziellen Kompetenzbereiche sind Autoimmunerkrankungen, entzündliche Erkrankungen und Krebs, mit Schwerpunkt auf IBS und

RA.

Svar bedeutet "Antworten" auf Schwedisch. Svar Life Science liefert Antworten, denen Sie von der Entdeckung bis hin zur Diagnose vertrauen können.

Über DIAsource ImmunoAssays (zur BioVendor Group gehörend)



DIAsource ImmunoAssays www.diasource-diagnostics.com ist ein belgisches Unternehmen, das sich seit 30 Jahren mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Immunassays und offenen Messlösungen für die klinische Diagnostik beschäftigt.

DIAsource ImmunoAssays ist ein führender Anbieter von manuellen Assays und offener Automatisierung, basierend auf einem Produktkatalog mit über 190 ELISA- und 140 RIA-Assays. Das Unternehmen verfügt über eine direkte Vertriebsrepräsentanz in Belgien, Frankreich und Spanien und erwirtschaftet durch ein weltweites Netzwerk von über 100 Verkaufsrepräsentanten und Vertriebspartnern in über 70 Ländern hohe Umsätze, insbesondere im Mittleren Osten, in Asien und in Südamerika.

Seit September 2017 gehört DIAsource zur Biovendor-Gruppe, www.biovendor.com/biovendor-group, einer internationalen Diagnostikgesellschaft mit Geschäftssitz in Brünn, Tschechische Republik.

