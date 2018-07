Erfrischender Wassergenuss auf der Donauinsel: BWT ist offizieller Partner der FIVB Beachvolleyball-WM

Europas führendes Wassertechnologieunternehmen bringt Magnesium Mineralized Water in die VIP-Area und errichtet Abkühlbecken für Spieler.

Mondsee/Wien (OTS/LCG) - Wenn von 1. bis 5. August 2018 wieder die FIVB Beach Volleyball World Championships auf der Wiener Donauinsel stattfinden, ist Europas führendes Wassertechnologieunternehmen mit an Bord. Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr, baut BWT die Zusammenarbeit mit Organisator Hannes Jagerhofer aus, um die Präsenz von Magnesium Mineralized Water bei dem Event mit rund 180.000 Besuchern zu erhöhen. BWT wird die VIP-Area mit Magnesium Mineralized Water versorgen und eigene Wasserspender installieren. Die BWT-Produkte tragen durch den Wegfall von Plastikflaschen deutlich zur Müllreduktion bei und sind eine umweltfreundliche Alternative zu Flaschenwasser. In einem Abkühlbecken mit gefiltertem Wasser von BWT können sich die Athleten abseits der spannenden Matches erfrischen.



„Magnesium ist besonders bei sportlicher Betätigung ein wichtiges Mineral für den Körper. Das erfolgreiche Mega-Event in Wien ist eine tolle sportliche Plattform, um die Menschen für ausreichenden Wasserkonsum an heißen Tagen zu erinnern und die Vorteile von BWT Magnesium Mineralized Water für sich selbst und die Umwelt zu zeigen“ , sagt Wolfgang Helmberger, Global Brand Director für den Point-of-Use-Bereich bei BWT.

BWT Magnesium Mineralized Water für zu Hause

Wer bei den FIVB Beach Volleyball World Championships auf den Geschmack kommt, kann sich BWT Magnesium Mineralized Water auch zu Hause schmecken lassen. Den praktischen und formschönen Tischwasserfilter Penguin gibt es derzeit inklusive einer elegant designten Glasflasche um nur 24,99 Euro im Webshop auf https://www.bwt-filter.com. Die nachhaltige Glasflasche von myequa im hochwertigen Design ist der tägliche Begleiter, um auch unterwegs nicht auf das weiche und wohlschmeckende Magnesium Mineralized Water zu verzichten.

