Nur Blech für Österreich bei Heim-WM - Deutschland holt Gold

Ich bin mit unserer Entwicklung sehr zufrieden. Faustball ist aktuell weltweit im Aufwärtstrend Karl Weiß, Präsident der International Fistball Association

Linz (OTS) - Keine Medaille für Österreichs Faustball-Nationalteam bei der Frauen Weltmeisterschaft in Linz. Vor 2.000 Fans sichert sich Deutschland den dritten Titel in Serie, Silber und Bronze gehen an die Schweiz und an Brasilien.



Denkbar knapp verpasste Österreich das angepeilte Finale vor Heimkulisse durch eine 2:3 Halbfinal-Niederlage gegen die Schweiz. Im Spiel um Bronze gegen Brasilien versuchte Team Rot-Weiß-Rot alles um einen Platz auf dem Siegerpodest zu ergattern. Auch die lautstarke Unterstützung von den Rängen konnte die 0:4 Niederlage nicht verhindern, zu stark präsentierten sich die Südamerikanerinnen. "Das tut natürlich weh, es war dennoch ein großartiges Gefühl vor so vielen Fans auf dem Platz zu stehen", sagt Österreichs Kapitänin Karin Kempinger. "Wir sind noch eine junge Truppe, in der Zukunft wird man sicher noch viel von uns hören."

Top-Favorit Deutschland, der im Halbfinale gegen Brasilien schon knapp vor dem Aus stand, zeigte sich im Endspiel gnadenlos und ließ der Schweiz nur einen einzigen Satzgewinn. Nach 2014 und 2016 stemmt auch 2018 die deutsche Auswahl den Weltmeisterpokal. „Jeder WM-Titel ist etwas Einzigartiges, dafür müssen wir hart arbeiten und jetzt ist es umso schöner, dass wir unseren Titel verteidigt haben“, freut sich Bundestrainerin Silke Eber.

Organisatorisch hat die Veranstaltung in Linz neue Maßstäbe gesetzt. Mit elf teilnehmenden Nationen war sie die größte Frauen WM der Geschichte. Zum ersten Mal dabei: Neuseeland, Polen, Serbien und Belgien. Für den internationalen Faustballverband ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur angestrebten Anerkennung durch das internationale Olympische Komitee. Bei den World Games 2021 in Birmingham (USA) wird erstmals ein eigener Frauen Faustball Bewerb gespielt. „Ich bin mit unserer Entwicklung sehr zufrieden. Faustball ist aktuell weltweit im Aufwärtstrend“ , sagt IFA-Präsident Karl Weiß, der in Linz auch als Präsident des OK-Teams im Einsatz war.

Ergebnisse - Samstag 28. Juli 2018:

Finale: Deutschland - Schweiz 4:1 (11:09, 10:12, 11:07, 11:06, 11:01)

Platz 3: Brasilien - Österreich: 4:0 (11:09, 11:05, 15:14, 11:09)

Endergebnis: 1. GER | 2. SUI | 3. BRA | 4. AUT | 5. ARG | 6. POL | 7. ITA | 8. SRB | 9. NZL | 10. CZE | 11. BEL

Rückfragen & Kontakt:

International Fistball Association | Valentin Weber (Vorsitzender der Communications Commission) | E-Mail: v.weber @ ifa-fistball.com