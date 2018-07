Faßmann betroffen vom Tod des früheren Bildungsministers Herbert Moritz

Wien (OTS) - Betroffen vom Tod einer seiner Vorgänger, dem früheren Minister für Unterricht, Kunst und Sport Herbert Moritz, zeigte sich heute Bildungsminister Heinz Faßmann: „Herbert Moritz hat während seiner Zeit als Unterrichtsminister die Bildungspolitik in Österreich geprägt. Moritz hat sich stets gegen jegliche Form des Rechtsextremismus und für Toleranz und Respekt eingesetzt. Ihm ist es zu verdanken, dass die faschistische Vergangenheit Österreichs auch in den Geschichte-Schulbüchern verankert werden konnte. Er hat so maßgeblich zu einer aktiven Erinnerungspolitik beigetragen, dafür gebührt ihm mein höchster Respekt. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und allen, die eng mit ihm verbunden waren.“

