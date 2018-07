Universitätssport: Faßmann gratuliert zu vier Medaillen bei EU-Games in Portugal

Wien (OTS) - Mit der Closing Ceremony ging gestern das größte Multisport-Event im Jahr 2018, die 4. European Universities-Games der European University Sport Association EUSA in Coimbra, Portugal zu Ende. In den vergangenen 15 Tagen haben die 84 Athletinnen und Athleten von acht österreichischen Universitäten und Fachhochschulen in insgesamt neun Disziplinen vier Medaillen (2x Gold, 2x Silber) und zahlreiche Spitzenplatzierungen erreicht.

„Unsere Universitäten und Hochschulen leisten in Lehre und Forschung exzellente Arbeit und sind ebenso im Bereich des Breiten- und Spitzensports wichtige Impulsgeber. Durch die gezielte Unterstützung von Studierenden-Athletinnen und -Athleten geben wir den jungen Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit, sich mit anderen Nationen zu messen und neben dem Studium ihre sportliche Entwicklung weiter voran zu treiben“, so Wissenschaftsminister Heinz Faßmann.

Im BMBWF wird die Organisation und Entsendung für solche Wettkämpfe durch Unisport Austria abgewickelt. Dazu kommen finanzielle Unterstützungen über die Leistungsvereinbarungen für universitären Breitensport, Sportwissenschaft und Infrastruktur, u.a. beim Universitätssportzentrum Schmelz in Wien, dem Universitäts- und Landessportzentrum Salzburg-Rif und dem Campus Sport Tirol Innsbruck. Ziel des Universitätssports ist die Sensibilisierung für die Bedeutung von Sport und Bewegung als Motor für ein gesundes Leben, sowie die Förderung von bereichernden Erfahrungen für Studierende, durch die Teilnahme an den Wettbewerben während ihrer akademischen Ausbildungsperiode.

Bei den Wettbewerben in Portugal erspielte das Team Patrick OFNER, Matthias ESSL und Matthias RAUBINGER (Tennis, Universität Innsbruck) eine Goldmedaille, das Team Maximilian LAX, Tobias RIEDEL, Daniel KROBATH und Maximilian Andreas RIEDEL (Rudern, Universität Klagenfurt) konnte eine Silbermedaille erringen. Silber gab es auch für Florian DOPPELHAMMER (Karate, Uni Wien). Das Damen-Basketballteam der Universität Wien konnte am letzten Tag der EU Games Coimbra 2018 noch eine Goldmedaille erreichen. Neben der Goldmedaille gingen gestern noch weitere bemerkenswerte Auszeichnungen an die siegreichen Damen: Sigrid KOIZAR wurde zur besten Spielerin des Turniers und gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Baker TONISHA in des „Damen-All Star-Team“ des Basketballturniers gewählt.

Österreichische Studierende haben heuer bei Internationalen Universitätssportwettkämpfen in Paris/ Frankreich, Bratislava/ Slowakei, Kobe/ Japan und Coimbra/ Portugal somit bereits 15 Medaillen erzielt.

„Unsere Studierenden-Sportlerinnen und Sportler sind nicht nur herausragende Athletinnen und Athleten, sondern auch Botschafter des Wissenschaftsstandortes Österreich. Spitzensport und Studium zu vereinen ist eine beeindruckende Leistung und daher ist es wichtig, hier entsprechende Unterstützung zu geben“, so Faßmann abschließend.

