Wölbitsch/Olischar: Politische Kindesweglegung von Ellensohn wird nicht funktionieren

Grüne sind seit acht Jahren Teil dieser Stadtregierung – Milliardengrab KH Nord ist rot-grüner Skandal – ÖVP Wien wird weiterhin Versäumnisse aufzeigen

Wien (OTS) - „Angesichts schlechter Umfragewerte schaltet der grüne Klubobmann David Ellensohn nun plötzlich in den Oppositionsmodus. Nicht nur dass die Grünen von den Problemen beim KH Nord nichts gewusst haben, haben sie auch die Untersuchungskommission erfunden. Das ist absolut lächerlich und inakzeptabel. Rot-Grün trägt gemeinsam die Verantwortung für das Milliardengrab KH Nord, diese politische Kindesweglegung durch den grünen Klubobmann wird nicht funktionieren“, so ÖVP Wien Stadtrat Markus Wölbitsch in Reaktion auf ein Interview in der heutigen Kronen Zeitung.

Markus Wölbitsch: „Die Grünen sind seit acht Jahren Teil dieser Stadtregierung und haben alle Entscheidung mitgetragen. Dass sie laut Ellensohn von der SPÖ nicht informiert wurden oder keine Antworten bekommen haben, wirft kein positives Licht auf das Koalitionsklima. Es war aber die Rathaus-Opposition, und hier in erster Linie die ÖVP Wien, die den größten Spitalsskandal in der Geschichte Wiens aufgedeckt hat. Wir bringen Woche für Woche neue Unappetitlichkeiten aus diesem rot-grünen Sumpf ans Tageslicht, während sich Ellensohn als vermeintlicher Aufdecker inszeniert.“

„Interessant auch, dass jene Projekte, die die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou zu verantworten hat, nicht einmal erwähnt werden. Die von der Volksanwaltschaft bestätigten Missstände rund um das Heumarktprojekt, das Planungsdesaster am Karlsplatz sowie letztlich der drohende Verlust des Weltkulturerbestatus - alles keine Themen für den grünen Klubobmann“, ergänzt die Klubobfrau der ÖVP Wien LAbg. Elisabeth Olischar.

„Es war die ÖVP Wien, die die Untersuchungskommission zum KH Nord erzwungen hat. Und es ist die ÖVP Wien, die weiterhin die Versäumnisse der rot-grünen Stadtregierung aufzeigen wird. Wenn Ellensohn nun auf Oppositionspolitik umsattelt, um die Chancen der Grünen bei den nächsten Wien-Wahlen zu erhöhen, ist das vollkommen unglaubwürdig. Rot und Grün werden ihr offensichtliches Versagen am Wahltag gemeinsam zu verantworten haben“, so Wölbisch und Olischar abschließend.

