Nepp: Weiterer Wiener Kindergarten wegen zahlreicher Mängel geschlossen

Bildungsstadtrat Czernohorszky muss endlich für Ordnung sorgen

Wien (OTS) - Nachdem Anfang Juli bereits ein Kindergarten in Ottakring zusperren musste, wurde nun eine Einrichtung in Penzing wegen „der vielen gravierenden pädagogischen Sicherheitsmängel“ geschlossen. „Es ist ein Armutszeugnis für die Stadtregierung, dass sie die Vielzahl der Kindergarten-Skandale nicht in den Griff bekommt“, ist Vizebürgermeister Dominik Nepp empört. Laut der zuständigen MA 11 gab es im betroffenen Kindergarten in Penzing keinen einzigen Monat, in dem kein Mangel festzustellen war. Von mangelnder Hygiene bis zu einer Kindergartenleiterin, die ohne nötige pädagogische Ausbildung die Einrichtung betreute, ist die Begründung für die Schließung des Kindergartens traurigerweise umfangreich. „Leitragende sind nun 45 Kinder bzw. deren Eltern, die von heute auf morgen ohne Betreuungsplatz dastehen“, erinnert Nepp daran, wer die Säumnisse der Stadtregierung nun zu spüren bekommt.

Was der zuständige Bildungsstadtrat zur Causa sagt ist nicht bekannt. „Stadtrat Czernohorszky scheint im Sommerloch verschwunden zu sein. Es obliegt seiner Verantwortung nun endlich dafür zu sorgen, dass derartige Kindergarten-Skandale nicht mehr vorkommen“, fordert Nepp die Stadtregierung auf, die Missstände auf dem Rücken von Wiens Kindergartenkindern umgehend zu beenden. (Schluss) akra

