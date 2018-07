Nehammer: Kern hat den Zug der Veränderung verpasst

VP-Generalsekretär: „Die SPÖ agiert in der Opposition nur mehr destruktiv“

Wien (OTS) - „Klubobmann Kern hat den Zug der Veränderung verpasst. Er verharrt noch immer in der Vergangenheit und im alten System. Doch Minimalkompromisse und Stillstand wie in Kerns Welt sind von gestern, aktives Tun und Machen sind von heute“, stellt VP-Generalsekretär Karl Nehammer heute klar. „Die Regierung setzt konsequent um, was versprochen wurde. „Die Regierung tut das, wofür sie gewählt wurde. Sie setzt das Regierungsprogramm um, trifft Entscheidungen und macht Österreich zu einem besseren Land.“

Nehammer weiter: „Die SPÖ agiert in der Opposition nur noch destruktiv. Anstatt spannende Ideen und Verbesserungsvorschläge zu bringen, verunsichert Kern mit Unwahrheiten und falschen Fakten die Österreicherinnen und Österreicher“, so Nehammer.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei, Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620, presse @ oevp.at, http://www.oevp.at