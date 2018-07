ORF SPORT + mit Faustball-WM der Frauen Linz 2018

Weiters am 28. und 29. Juli: Judo-World-Tour-Grand-Prix in Zagreb

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 28. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Faustball-WM der Frauen Linz 2018 (Spiel um Bronze um 15.50 Uhr, Spiel um Gold um 17.50 Uhr), das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom World-Tour-Grand Prix in Zagreb um 21.00 Uhr, vom Silvrettarun 3000 um 22.15 Uhr und vom Kite Masters 2017/18 um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Judo-World-Tour-Grand Prix in Zagreb um 17.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom 24h-Cup Grieskirchen 2018 um 19.30 Uhr, von der Porsche Supercup Series Hockenheim um 19.45 Uhr, von der World Marathon Challenge 2018 um 20.15 Uhr und vom Vienna City Marathon 2018 um 20.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 29. Juli.

Vom 24. bis 28. Juli geht in der ÖBV-Arena in Linz die Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. In der Gruppe A spielen Brasilien, Schweiz, Österreich, Neuseeland und Belgien, in der Gruppe B Deutschland, Argentinien, Polen, Serbien, Italien und Tschechien. Jeweils die drei bestplatzierten Teams in jeder Gruppe steigen direkt in den Double-Elimination-Modus auf, der Gruppenvierte und der Gruppenfünfte spielen eine Qualifikationsrunde für die Double-Elimination-Phase. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Klemens Kronsteiner.

Die kroatische Hauptstadt Zagreb ist von 27. bis 29. Juli Austragungsort für einen Grand Prix im Rahmen der Judo-World Tour 2018.

Der Samstag des Judo-Grand-Prix in Zagreb ist von 17.00 bis 19.00 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Christian Russegger, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

