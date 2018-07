NEOS zu Equal Pension Day: Niedrigeres Antrittsalter drängt Frauen in die Altersarmut

Claudia Gamon: „Regierung sieht tatenlos zu, wie Frauen im Alter in Abhängigkeit von Staat und Partner rutschen.“

Wien (OTS) - Anlässlich des Equal Pension Days, jener Tag, an dem ein durchschnittlicher Pensionist seit Anfang des Jahres jenen Betrag erhalten hat, den eine Pensionistin im Schnitt erst mit Jahresende erreicht, mahnt NEOS-Frauensprecherin Claudia Gamon Änderungen im Pensionssystem ein: „Das niedrigere Pensionsantrittsalter von Frauen, die Mehrverantwortung von Frauen bei Kindererziehung sowie bei der Betreuung von Angehörigen im Alter und die grundsätzlich niedrigere Arbeitsmarktpartizipation drücken das Einkommen im Alter massiv. Doch bisher wird nichts gemacht, um diese Probleme anzugehen. Damit bringt die rückständige Frauenpolitik dieser und früherer Bundesregierungen Frauen im Alter in Abhängigkeit vom Staat oder vom Partner, statt sich auf eine eigene Pension verlassen zu können. Das darf so nicht weitergehen. Es braucht einen massiven Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, anstatt Mittel beim Ausbau der Ganztagsschule zu kürzen und hanebüchene Forderungen an Förderungen für den Kindergartenausbau zu knüpfen.“

Es brauche zusätzlich grundlegende Reformen im Pensionssystem, ist Gamon überzeugt: „Das Pensionsantrittsalter für Frauen muss so schnell wie möglich angeglichen werden. Das würde dazu beitragen, Frauen durch längere Erwerbstätigkeit - im selben Umfang wie Männern - mehr Chancen auf beruflichen und finanziellen Aufstieg zu geben und somit höhere Pensionen zu ermöglichen. Um mehr Partnerschaftlichkeit in die Kindererziehung zu bringen, braucht es darüber hinaus endlich das automatische Pensionssplitting, mit dem pensionsrechtliche Nachteile während einer Erwerbsunterbrechung auf Grund von Kinderbetreuungspflichten nachhaltig ausgeglichen werden“ plädiert Claudia Gamon abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu