AK Studie: Pflegeversicherungen mit Lücken 1

Überschaubarer Markt, ähnliche Produkte, hohe und teils stark gestiegene Prämien

Wien (OTS) - Der Markt für private Pflegeversicherungen ist klein. Die Produkte sind ähnlich, die Prämien sind teuer und stark gestiegen. Und: Sie können im Fall der Pflegebedürftigkeit anfallende Kosten, zum Beispiel die einer 24-Stunden-Betreuung, kaum abdecken. Das zeigt eine Studie des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) im Auf-trag der AK.

Kleiner Markt: Der Markt für private Pflegeversicherungen ist überschaubar. Derzeit teilen sich sechs Anbieter den Markt: Allianz, Donau Versicherung, Nürnberger, S-Versicherung, Uniqa und Wiener Städtische.

Fast einheitliche Angebotspalette: Die Versicherer bieten ähnlich ausgestaltete Pflegeversicherungstarife an, die sich meistens – außer Nürnberger Versicherung – bei der Leistung (monatliche Auszahlung im Pflegefall) an den gesetzlichen Pflegegeldstufen orientieren. Beim gesetzlichen Pflegegeld gibt es sieben Pflegestufen, die sich am Pfle-gebedarf in Stunden pro Monat ausrichten. Eine private Pflegversicherung leistet fixe Zahlungen pro Pflegestufe (je höher die Stufe, desto höher die Leistung). Das entspricht von der Tendenz her einer Verdoppelung des gesetzlichen Pflegegeldes. Zum Beispiel beträgt das gesetzliche Pflegegeld in der Stufe 5 derzeit 920,30 Euro. Die Leistungen der Pflegeversicherer betragen – je nach Versicherer – zwischen 920,30 und 1.000 Euro.

Wissenswertes, um vor Überraschungen gefeit zu sein: Erstens, eine Pflegeversicherung ist eine Risikoversicherung: Tritt der Leistungsfall der Pflegebedürftigkeit nicht ein, dann ist die Prämie „weg“ – es gibt keine Kapitalauszahlung wie etwa bei einer kapitalbildenden Lebensversicherung. Das kann bei kapitalbildenden Spar- und Veranlagungsprodukten (etwa Sparbuch) nicht passieren – das Angesparte bleibt erhalten.

Zweitens, leisten etliche Tarife erst ab Pflegestufe 3 oder höher – in Pflegestufe 1 und 2 gibt’s also kein Geld von der Versicherung, wenn der Pflegefall nach der Pflegestufe 1 oder 2 eintritt. Bei Uniqa gibt es überhaupt erst ab Pflegestufe 4 eine Leistung. Die Statistik zeigt, dass rund zwei Drittel der gesetzlichen Pflegegeldbezieher in Stufe 1, 2 oder 3 eingestuft sind. Beispiel zur Illustration, was von einer privaten Pflegversicherung zu erwarten ist: Ein/e 40-jährige Frau/Mann schließt eine Pflegeversicherung ab. Er/sie zahlt eine Monatsprämie von 67,95 Euro. Im Alter von 75 Jahren tritt die Pflegebedürftigkeit nach Pflegestufe 2 ein (Pflegebedarf von mehr als 95 Stunden pro Monat). Er/Sie erhält nach dem Bundespflegegeldgesetz 290 Euro pro Monat. Hingegen erfolgt von der Versicherung keine Leistung. Das bedeutet, dass die/der VersicherungsnehmerIn bis zum Ein-tritt der Pflegebedürftigkeit in Summe 28.539 Euro (35 Jahre bzw. 420 Monate zu je 67,95 Euro Monatsprämie) einbezahlt hat – in den Pflegestufen 1 und 2 jedoch aufgrund vertraglicher Vereinbarung leer ausgeht.

Drittens, auch wenn die Pflegeversicherung eine Geldleistung erbringt, dann können die anfallenden Pflegekosten pro Monat kaum oder gar nicht abgedeckt werden. Beispiel: Die Kosten für 24-Stunden-Betreuung betragen etwa 2.400 Euro. In der Pflegestufe 4 (mehr als 160 Stunden Pflegebedarf pro Monat) beträgt das gesetzliche Pflegegeld 677,60 Euro. Dieses gesetzliche Pflegegeld kann die 2.400 Euro nicht abdecken – es entsteht eine Lücke von 1.722,30 Euro. Die private Pflegeversicherung kann diese Finanzierungslücke allerdings auch nicht zur Gänze schließen. Denn die Leistung der Versicherung in Pflegestufe 4 beträgt 700 Euro: sie verringert lediglich die Lücke – also die Differenz aus Pflegekosten von 2.400 Euro minus gesetzlichem (677,60 Euro) Pflegegeld und privater Versicherungsleistung (700 Euro) – auf 1.022,30 Euro.

Ab wann rentiert sich nun eine private Pflegeversicherung? Zum einen, wenn die Pflegversicherung für eine volle Deckung der monatlich anfallenden Pflegekosten sorgt. Aber dafür müssten KonsumentInnen tief in die Tasche greifen. Sprich, sie müssten eine sehr hohe Versicherungsprämie – einige hundert Euro pro Monat – zahlen, um sich eine volle Kostendeckung für zum Beispiel eine 24-Stunden-Betreuung zu erkaufen. Und eine Versicherung zahlt sich auch dann aus, wenn die Leistungen aus der Versicherung die Prä-mienzahlungen übersteigen. Die/der 40-jährige Versicherungsnehmer, der bis zum 75 Lebensjahr bzw. zum Eintritt der Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe 4) eine Prämiensumme von 28.539 Euro (420 Monate zu je 67,95 Euro) einbezahlt hat, erhält eine monatliche Versicherungsleistung von 700 Euro. Das heißt, dass er/sie nach rund 41 Bezugsmonaten – Prämiensumme von 28.539 Euro dividiert durch 700 Euro pro Monat - die Versicherungsleistungen die Prämienzahlungen übersteigen. Unter diesem Aspekt rentiert sich die private Pflegeversicherung – nach 35-jähriger Prämienzahlungsdauer (420 Monate) und Bezug der Versicherungsleistung (700 Euro/Monat) ab dem 75. Lebensjahr -, wenn die/der VersicherungsnehmerIn 78,4 Jahre alt ist.

Überdies haben sich die Prämien für Pflegeversicherungen erheblich verteuert. Ein neu abgeschlossener Pflegeversicherungsvertrag für eine/n 40-jährige/n Frau/Mann kostet im Vergleich zu 2014 im Schnitt um 57 Prozent mehr – bei keiner oder eher geringer Leis-tungssteigerung. Fazit: Private Pflegeversicherungen sind teuer und weisen etlichen Leistungslücken auf.

