PRO-GE Frauen: Equal Pension Day – Regierungspolitik wird Situation für Frauen weiter verschärfen

Gewerkschaftsforderung nach 1.700 Euro Mindestlohn bleibt aufrecht

Wien (OTS) - „Der Equal Pension Day, der morgen stattfindet, erinnert uns alljährlich daran, dass sich die fehlende Geschlechtergerechtigkeit im Berufsleben auch im Alter fortsetzt. Frauen erhalten in Österreich im Durchschnitt nur 57,35 Prozent der Pension der Männer“, so die Vorsitzende der PRO-GE Frauen, Klaudia Frieben, am Freitag. Die aktuelle Politik der Regierung trage nichts dazu bei, die Situation der Frauen zu verbessern. „Verschärfungen bei der Arbeitszeit und fehlende Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuung werden dazu beitragen, dass Frauen mit Kindern kaum mehr Chancen haben, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Anstatt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern, geht man zwei Schritte zurück“, sagt Frieben.

Von Seiten der Gewerkschaften habe man sich in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, Nachteile für Frauen zu beseitigen. „Es ist uns bei wichtigen Branchen gelungen, eine vollständige Anrechnung der Karenzzeiten auf dienstzeitabhängige Ansprüche wie Lohnvorrückungen zu erreichen“, betont die Bundesfrauensekretärin der PRO-GE, Helga Oberleitner. Ebenso sei die Anhebung des Mindestlohns auf 1.500 Euro ein erster wichtiger Schritt, da viele Frauen im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Ziel müsse aber ein kollektivvertraglicher Mindestlohn von 1.700 Euro bleiben.

„Die aktuellen Zahlen zu den Pensionsunterschieden zeigen, dass es höchst an der Zeit ist, dafür zu sorgen, dass Frauen gleichberechtigt am Erwerbsleben teilnehmen können. Altersarmut ist nach wie vor weiblich. Es ist also ein Auftrag an die Regierung, Frauen so zu unterstützen, dass sie auch im Alter ausreichend abgesichert sind“, so Frieben und Oberleitner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Helga Oberleitner

PRO-GE-Bundesfrauensekretärin

0664/6145994

helga.oberleitner @ proge.at