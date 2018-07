FP-Kops: LAbg. a.D. Komm.-Rat Otto Krenn verstorben

Wiener FPÖ verliert einen treuen Weggefährten der ersten Stunde

Wien (OTS) - Komm.-Rat Otto Krenn, geboren am 20. Dezember 1921 in Triest, war für die FPÖ-Wien von 1970 bis 1978 Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats. "Krenn war für seinen unermüdlichen Einsatz für die Wienerinnen und Wiener bekannt. Er war sowohl Träger des Goldenen Verdienstzeichens sowie des Silbernen Ehrenzeichens des Landes Wien", erinnert der gf. Obmann der FPÖ-Landstraße LAbg. Dietrich Kops an die zahlreichen Auszeichnungen des Verstorbenen.

Von 1961 bis 1983 war Otto Krenn Bezirksobmann der FPÖ-Landstraße und seit 2000 dessen Ehrenobmann. "Die FPÖ-Landstraße, dessen Obmann Otto Krenn 22 Jahre war, wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren", schließt Kops. (Schluss)







