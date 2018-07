60-Stunden-Woche/12-Stunden-Tag: Lokalaugenschein auf einer Baustelle, die noch funktioniert

31. Juli, PK auf der Baustelle

Wien (OTS) - Aufklärung und nicht Angstmache ist das Motto der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) im Zusammenhang mit dem neuen Arbeitszeitgesetz. Dieses wurde in Windeseile auch mit den Wiener Stimmen von ÖVP, FPÖ und NEOS ohne Einbindung von Experten und Sozialpartnern sowie ohne Begutachtung am 5. Juli im Nationalrat und 12. Juli im Bundesrat beschlossen. Ab 1. September sollen die Beschäftigten in Österreich bis zu 12 Tage im Jahr länger arbeiten.



Wir wollen im Rahmen des Pressegesprächs die Auswirkungen, welche auf die Beschäftigten zukommen, aufzeigen und die geplanten Gegenmaßnahmen vorstellen. Sie haben die Möglichkeit, die erschwerten Arbeitsbedingungen - speziell im Sommer am Bau - kennen zu lernen.

Dienstag, 31. Juli, 11.00 Uhr

Lorenz Müller Gasse - vis a vis - von Jugend am Werk (Ecke Lorenz-Müller-Gasse / Spielmanngasse, 1200 Wien)

Ihre Gesprächspartner:



* Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender

* Wolfgang Birbamer, GBH-Landesgeschäftsführer Wien

sowie Arbeiter direkt auf der Baustelle

Wir würden uns über Ihr Interesse sehr freuen.

