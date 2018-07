Stadion-Zulassung erteilt: Grünes Licht für die PROFERTIL Arena

TSV Hartberg heißt Bundesliga-Klubs willkommen

Hartberg (OTS) - Der nächste Schritt im Durchmarsch des TSV Hartberg von der Regionalliga in die Bundesliga ist geschafft: Heute erteilte der Senat 3 der Bundesliga den Oststeirern die Lizenz für die uneingeschränkte Zulassung sämtlicher Spiele in der höchsten Spielklasse. TSV Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl erklärt stolz: „Zum ersten Mal seit der Gründung des Vereins spielen wir in der Bundesliga. Seit heute steht fest, dass wir bereits unser erstes Heimspiel am 5. August gegen Admira zu Hause ausrichten können, das ist historisch! Unser Dank gilt allen Unterstützern, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.“



TSV Hartberg Trainer Markus Schopp freut sich: „Eine ganze Region wird uns anfeuern. Das ist ein super Auftakt für unser erstes Heimspiel.“

