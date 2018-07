SPK Fünfhaus: Personen kletterten auf Baukran

Wien (OTS) - Zeugen verständigten am 26. Juli 2018 gegen 21.00 Uhr die Polizei da sie mehrere Personen auf einem Baukran wahrnehmen konnten. Die Beamten konnten zwei junge Männer (17, 19) im Bereich der Baustelle wahrnehmen und anhalten. Diese gaben an, dass sich noch zwei weitere Burschen (16) auf dem Baukran befinden. Mit Hilfe der Seiltechniker der WEGA konnten die beiden 16-Jährigen gesichert und in weiterer Folge geborgen werden. Alle Beteiligten wurden angezeigt.

