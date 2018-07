Für die auserlesenen extra-nativen Deoleo-Olivenöle Carapelli 125 Years Celebration und Founders Edition wird der rote Teppich ausgerollt

Madrid (ots/PRNewswire) - Das Jahr 2018 war ein außergewöhnliches Jahr für das flüssige Vorzeigegold von Deoleo. Die beiden neuen Öle von Carapelli erobern die Welt: Carapelli 125 Years Celebration und Carapelli Founders Edition gewinnen 8 internationale Qualitätspreise bzw. 11 internationale Auszeichnungen.

125 Jahre voller Erfahrung, Geschichten und Auszeichnungen

Einige der Auszeichnungen in 2018:

Los Angeles, USA 2018 - GOLDMEDAILLE, SILBERMEDAILLE und BRONZEMEDAILLE

- GOLDMEDAILLE, SILBERMEDAILLE und BRONZEMEDAILLE AVPA, Frankreich 2018 - GOURMET-SILBERMEDAILLE

- GOURMET-SILBERMEDAILLE ATHEN, Griechenland 2018 - GOLDMEDAILLE

- GOLDMEDAILLE IOOC London, 2018 - SILBERMEDAILLE

- SILBERMEDAILLE Zürich, Schweiz 2018 - 2 BRONZEMEDAILLEN

- 2 BRONZEMEDAILLEN NYIOOC, USA 2018 GOLDMEDAILLE und SILBERMEDAILLE

GOLDMEDAILLE und SILBERMEDAILLE LES OLIVALIES, Frankreich 2018 - GOLDMEDAILLE

- GOLDMEDAILLE CHINA, 2018 - SILBERMEDAILLE

- SILBERMEDAILLE iTQi, Brüssel 2018 - 3 GOLDSTAR-MEDAILLEN

- 3 GOLDSTAR-MEDAILLEN JOOP, Japan 2018 - SILBERMEDAILLE

- SILBERMEDAILLE DLG, Deutschland 2018 - GOLDMEDAILLE und SILBERMEDAILLE

Carapelli ist sich darüber im Klaren, dass wir in einer hektischen Welt leben, die uns manchmal mit ihren schnellen Veränderungen und ihrem Rausch zur Moderne überwältigt - also haben sie diese beiden einzigartigen Olivenöle geschaffen, die uns in die Zeit zurückversetzen, zurück zum jahrhundertealten Italien. Mit diesen Ölen, die von charakteristischen Aromen inspiriert sind, können wir essentielle Werte wiederentdecken, die uns dazu ermutigen, das Leben unseren Wünschen gemäß zu gestalten.

Die extra-nativen Olivenöle von Carapelli sind von der Essenz der Toskana durchdrungen, sie kommen aus dem Herzen der üppigen Olivenhaine der Marke und entstehen aus der beständigen Leidenschaft der Gründer, Cesira und Costantino Carapelli.

Carapelli ist davon überzeugt, dass es die 125-jährige Handwerkskunst ist, die seine Olivenöle zu einer Kunst macht. Die extra-nativen Sorten "125 Years Celebration" und "Founders Edition" sind nicht einfach Olivenöle - sie sind wahre Meisterwerke, die für die Ewigkeit geschaffen wurden, um mit Auszeichnungen Geschichte zu schreiben und jeden Gaumen zu erfreuen.

"Wir freuen uns, dass unsere Marken weltweit anerkannt werden", so Miguel de Jaime Guijarro, COO von Deoleo. "Wir haben eine klare Strategie und Verpflichtung, wenn es um Qualität, Beschaffung und Innovation geht. Die jüngsten Erfolge beweisen dies. Unser oberstes Ziel ist es, Qualität zu liefern und gleichzeitig die ständig wachsenden Bedürfnisse unserer Verbraucher zu erfüllen, die Wert auf Gesundheit und soziales Wohlbefinden legen."

Zur Anzeige der vollständigen Multimedia-Pressemitteilung klicken Sie bitte hier: https://www.prnasia.com/mnr/carapelli_201806.shtml

Rückfragen & Kontakt:

Renee Enman

+61-459-902-370

Renee.enman @ deoleo.com