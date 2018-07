Ausstellungen, Museen, Kunst im öffentlichen Raum

Von einer Erde-Raum-Skulptur in Hollabrunn bis zu Blumen und Landschaften in Bad Fischau

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 25. Juli, wird um 14 Uhr im Landesklinikum Hollabrunn eine „ErdeRaumSkulptur“ von Norbert Maringer eröffnet. Der 1948 in Wien geborene Künstler hat dafür im Therapiegarten der Sozialpsychiatrischen Abteilung ein harmonisches Spiel von Erdformen geschaffen, das zugleich als Ruheraum und Ort der Reflexion dient. Weiter geht es mit Kunst im öffentlichen Raum am Freitag, 27. Juli, wenn im Zuge des Festivals „wellenklaenge“ um 17.30 Uhr im Mehrzwecksaal der Neuen Mittelschule von Lunz am See die permanente Installation „Media Lu(n)z“ von Tina Frank eröffnet wird. Die Künstlerin hat dafür die Decke des Saales, der bei Schlechtwetter das Festival beherbergt, mittels LED-Streifen in eine riesige Bildfläche transformiert. Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung / Abteilung Kunst und Kultur unter 02742/9005-13245, Katrina Petter, e-mail publicart @ noel.gv.at und www.publicart.at bzw. für Lunz am See auch unter 0664/363 30 55 und www.wellenklaenge.at.

Am Freitag, 27. Juli, lädt der Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien zur Finissage der Ausstellung „The Two Halves of Martha Wilson‘s Brain“. Ab 17 Uhr führt dabei die Kuratorin Felicitas Thun-Hohenstein nochmals durch die Ausstellung, die einen repräsentativen Querschnitt des Œuvres der Künstlerin in den Sparten satirische Performances, Fotoserien und Filme zeigt. Nähere Informationen beim Kunstraum NOE unter 01/904 21 11, e-mail office @ kunstraum.net und www.kunstraum.net.

Ebenfalls am Freitag, 27. Juli, lädt das Museum Niederösterreich in St. Pölten im Rahmen des „Gartensommers Niederösterreich“ zu einer „Gartensommer Vollmondnacht“: Ab 19 Uhr stehen dabei zunächst ein praxisorientierter Vortrag des „Natur-im-Garten“-Experten Leopold Mayerhofer zum Thema „Nützlingshotel selber bauen“ sowie eine dementsprechende Kreativstation für junge Besucher auf dem Programm. Nach einer Führung durch die Sonderausstellung „Garten – Lust. Last. Leidenschaft.“ klingt die Veranstaltung dann im Museumsgarten aus. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/90 80 90-998, e-mail anmeldung @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Die „Gartensommer Vollmondnacht“ wird am Freitag, 27. Juli, auch im Museumsdorf Niedersulz gefeiert, wo der abendliche Rundgang durch die Gärten des Museumsdorfes um 19.30 Uhr beginnt. Am Samstag, 28. Juli, behandelt dann die Reihe „Alltag im Dorf - Wie war das damals?“ die Themen „Lehmziegel schlagen“ und „In der Küche“ bzw. am Sonntag, 29. Juli, „Lehmziegel schlagen“ und „Beim Schuster“; Beginn ist jeweils um 13 Uhr. Am Dienstag, 31. Juli, geht es zudem im Rahmen des Kinderferienprogramms „Basteln mit Naturmaterialien“ ab 10 Uhr um „Kunterbunte Flugdrachen aus Papier“. Nähere Informationen bzw. Anmeldungen beim Museumsdorf Niedersulz unter 02534/333, e-mail info @ museumsdorf.at und www.museumsdorf.at.

In der Amethyst Welt Maissau, die heuer mit der Sonderausstellung „Opale – Das edelste Feuer der Welt“ ganz im Zeichen dieses Minerals steht, steht der Opal auch beim Sommernachts-Event am Freitag, 27. Juli, im Mittelpunkt: Ab 19 Uhr lockt die „Opal-Nacht“ dabei u. a. mit sommerlichem Gartenambiente, Live-Musik des Jazz-Ensembles Brunos Big Band und des Didgeridoo-Spielers Ansgar-Manuel Stein, Show-Einlagen der Performance-Gruppe Living Plants sowie kulinarischen Genüssen aus „Down Under“. Nähere Informationen bei der Amethyst Welt Maissau unter 02958/848 40-0, e-mail office @ amethystwelt.at und www.amethystwelt.at.

Im Rahmen des Festivals „La Gacilly-Baden Photo“ in Baden fotografiert Fatoumata Diabatè aus Mali von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juli, jeweils zwischen 10 und 14 bzw. 15 und 18 Uhr in ihrem Straßenstudio „Le Studio Photo de la Rue“. Am Sonntag, 29. Juli, spricht zudem Ann-Christine Woehrl ab 19 Uhr im Arnulf Rainer Museum bei freiem Eintritt unter dem Titel „Witches in Exile“ über westafrikanische Hexendörfer, die den stigmatisierten Frauen oft das Leben retten. Nähere Informationen unter 02252/422 69, e-mail lois.lammerhuber @ festival-lagacilly-baden.photo und

http://festival.lagacilly-baden.photo.

Mit den Themen „Trommelbau“ (Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juli), „Tunika nähen“ (Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juli) sowie „Lederköcher herstellen“ (ebenfalls Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juli) setzt das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya an diesem Wochenende seine historischen Handwerkskurse fort. Dabei entstehen den ganzen Sommer über nicht nur unter Anleitung von Experten kunstvolle Werkstücke, sondern werden auch historische Hintergründe zu den Materialien vermittelt, die seit Jahrtausenden verwendet werden. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02577/841 80, e-mail buchung @ mamuz.at und www.mamuz.at.

Am Dienstag, 31. Juli, findet ab 19 Uhr im Hof des Gründerhauses in Waidhofen an der Thaya das Abschluss-Fest „Lebens(T)raum Waldviertel“ statt. Neben einer Präsentation der Ausstellungen und Themenbereiche wartet dabei auch eine Lesung mit Thomas Sautner und Musik mit dem David Stellner Duo. Nähere Informationen bei der Waldviertel Akademie unter 02842/537 37, e-mail office @ waldviertelakademie.at und www.waldviertelakademie.at.

Schließlich wird am Dienstag, 3. Juli, auch um 19 Uhr im ehemaligen Pumpenhaus des Fischauer Thermalbades die Ausstellung „Aquarelle – Blumen und Landschaften" von Johanna Strahlhofer eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 13. August während der Badöffnungszeiten; nähere Informationen bei der Blau-Gelben-Viertelsgalerie Schloss Fischau unter 02639/2324, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse