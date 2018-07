Innere Stadt: Lustspiel „Der eingebildete Kranke“

Nächste Aufführungen: 26.7., 27.7. und 31.7. – Auskunft und Karten-Reservierung: Telefon 0681/201 511 75

Wien (OTS/RK) - Noch bis Samstag, 1. September, dauert die Saison 2018 der temporären Bühne „Wiener Lustspielhaus“ (1., Am Hof). Betreiber dieses Sommer-Theaters ist der „Verein zur Förderung musikalischer und darstellender Künste“. Heuer zeigt Prinzipal Adi Hirschal das amüsante Stück „Der eingebildete Kranke (neu verschrieben)“. Autor Max Gruber hat die Moliere-Komödie „Der eingebildete Kranke“ in die Jetztzeit sowie in die Wienerstadt transferiert. Im Mittelpunkt stehen der Neurotiker Albert (Adi Hirschal), die Gattin Belli (Sylvia Haider), die Tochter Angie (Christina Scherrer), die Haushälterin Toni (Theresia Haiger), der Mediziner Dr. Vorhoff-Flimmer (Peter Lodynski) und andere Protagonisten. Ob der Ausspruch „Gesundheit ist nur die Phase zwischen zwei Krankheiten“ seine Richtigkeit hat, erfährt das Publikum bei den nächsten Vorstellungen: Heute, Mittwoch, 25. Juli, sowie am Donnerstag, 26. Juli, am Freitag, 27. Juli, und am Dienstag, 31. Juli, lachen die Zuschauerinnen und Zuschauer jeweils ab 20.00 Uhr über das pointierte Theaterspiel rund um Siechtum, Geldgier, Intrigen und Liebe. Kartenpreise: 43 Euro, 38 Euro, 33 Euro und 18 Euro. Auskunft und Bestellung: Telefon 0681/201 511 75 bzw. E-Mail karten @ wienerlustspielhaus.at.

Neben den Aufführungen der „Wiener Lustspielhaus“-Produktion „Der eingebildete Kranke (neu verschrieben)“ gehen auch heuer in dem Sommer-Theater in der Wiener Innenstadt auf dem Platz Am Hof mehrere „Gastprogramme“ über die Bühne, beispielsweise mit Agnes Palmisano und den „OÖ. Concert-Schrammeln“ („Auf der Lahmgruabn und auf der Wiedn“) und mit dem Duo „Heilbutt & Rosen“ („Willkommen in der Schwarzgeldklinik“). Details dazu gibt der „Verein zur Förderung musikalischer und darstellender Künste“ via E-Mail bekannt. Fragen sind an folgende Adresse zu senden: office @ wienerlustspielhaus.at.

Die Kasse auf dem Platz Am Hof ist an allen Vorstellungstagen von 17.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Für Mitglieder des CLUB WIEN gelten ermäßigte Eintrittspreise. Als Regisseurin fungiert Christine Wipplinger. Weitere Mitglieder des „Wiener Lustspielhaus“-Teams:

Eduard Neversal (Bühne), Maddalena Hirschal (Kostüme), Zoe Marvie (Maske) und Lisa Niederwimmer (Regieassistenz). Im „Schanigarten“ vor dem „Lustspielhaus“-Theater können die Besucherinnen und Besucher vor und nach den Vorstellungen sowie in der Pause Speisen und Getränke konsumieren.

Allgemeine Informationen:

Sommer-Bühne „Wiener Lustspielhaus“:

www.wienerlustspielhaus.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk