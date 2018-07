Wölbitsch: Die Zukunft liegt in der E-Mobilität

Der Stadtrat mit dem Stadtrad beim Unternehmen SMATRICS – ÖVP Wien fordert weiteren Ausbau der E-Mobilität für Wien

Wien (OTS) - „Unsere Stadt braucht mehr Ladestationen für E-Autos. Denn die Zukunft liegt in der E-Mobilität. Jetzt liegt es an der rot-grünen Stadtregierung, diese innovativen Entwicklungen in Wien weiter zu fördern“, so Stadtrat Markus Wölbitsch, der im Rahmen seiner Stadtrad-Tour beim Betrieb SMATRICS sein E-Bike gegen ein E-Auto getauscht hat. Gemeinsam mit SMATRICS-Geschäftsführer Michael Fischer hat sich der ÖVP-Stadtrat von den Vorzügen der E-Mobilität überzeugt. „In Wien ist bald jedes zehnte Auto ein Elektroauto. SMATRICS hat hier mit seinen zukunftsorientierten Angeboten große Fortschritte gemacht und trägt somit stark zur Förderung eines umweltfreundlichen, nachhaltigen Stadtverkehrs bei. Das muss nun auch die Stadtregierung erkennen, um genau solche Unternehmen durch Bürokratieabbau und weitere politische Maßnahmen zu unterstützen.“

In unter 20 Minuten kann ein E-Auto bei Highspeed-Ladestationen aufgeladen werden. Geladen wird CO2-freier Strom aus 100% klimafreundlicher Wasserkraft. Zudem kümmert sich SMATRICS um Bau, Betrieb und Abrechnung von E-Ladestationen. Bezahlen können Kunden den Strom mit dem Smartphone. „Elektromobilität steht für intelligente, nachhaltige Fortbewegung und wird in den Städten immer wichtiger“, betont Markus Wölbitsch. E-Mobilität leistet nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern ist auch günstiger als herkömmlicher Treibstoff und spart 35% an Wartungskosten – was sich in einem höheren Wiederverkaufswert der E-Autos niederschlägt. „E-Unternehmen werden die Zukunft sein“, so Wölbitsch.

„Jetzt liegt es an Rot-Grün, derartige innovative Trends aufzugreifen und Wien in eine moderne, umweltfreundliche E-Stadt zu verwandeln. Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier kreativ und innovativ arbeiten, brauchen unsere volle Aufmerksamkeit und Unterstützung, denn sie sind die Zukunfts-Motoren der Stadt“, so Markus Wölbitsch. Nachdem die Grünen aus ideologischen Gründen jedes Auto aus Wien verbannen wollen und damit auch den Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur verhindert haben, müsse Wien nun rasch aufholen. Im Bundesländer-Vergleich zeigt sich, dass Wien noch großen Nachholbedarf in puncto E-freundliches Klima hat. „Wir setzen uns für Gratisparken für E-Autos ein. Konkret sollen Besitzer von E-Autos von den Parkgebühren in der Kurzparkzone befreit werden – das wäre eine sinnvolle Maßnahme für Wien“, hält der ÖVP-Stadtrat abschließend fest.

Das Unternehmen SMATRICS bietet eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für elektrifizierte Fahrzeuge an 450 Ladepunkten in Österreich.

Fotos zum Betriebsbesuch finden Sie zum Download hier.

Das Video zum Besuch bei SMATRICS im Rahmen der Stadtrad-Tour finden Sie hier.

