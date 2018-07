Vier neue Partner bei TPA im Einsatz

Yasmin Wagner, Helmut Beer, Robert Bruckmüller und Sebastian Haupt steigen in die Führungsriege auf

Wien (OTS) - Vier ausgewiesene Expertinnen und Experten auf ihren Fachgebieten wurden kürzlich zu Partnern von TPA, einem der führenden österreichischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ernannt. Die neuen Partner verfügen über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung bei TPA im Bereich Steuerberatung bzw. Wirtschaftsprüfung.

Die fachliche Bandbreite reicht dabei von der Immobilienbesteuerung über Finanzstrafrecht bis zum Konzernsteuerrecht. Insgesamt zählt das Beratungsunternehmen mit 12 Standorten und rund 550 Mitarbeitern in ganz Österreich nun 40 Partnerinnen und Partner.

Die neuen Partnerinnen und Partner bei TPA:

Yasmin Wagner

Die gebürtige Grazerin ist seit 2003 bei TPA Wien. Sie spezialisierte sich schon während ihres Studiums auf das Steuerrecht und ergänzte ihre Qualifikation durch das Postgraduate „International Tax Law“: „Meine Arbeit wird durch genaues Verständnis der Anliegen und Geschäftsmodelle meiner Kunden, die Freude am Lösen komplexer Fragestellungen und meine Effizienz bestimmt.“ Yasmin Wagner ist Spezialistin für (Re-)Strukturierungen, Privatstiftungen und Konzernsteuerrecht sowie Co-Leiterin des „Kompetenzcenters Internationales Steuerrecht“ bei TPA. Sie ist begeisterte Taucherin und Läuferin, doch am liebsten verbringt die Mutter zweier Söhne Zeit mit ihrer Familie.

Helmut Beer

Bereits seit 20 Jahren ist Helmut Beer für TPA tätig. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Beratung von Immobiliengesellschaften und Produktionsbetrieben im Metall- und Papierbereich sowie in der Durchführung von Due Diligences. Der Steuerberater ist zudem Umsatzsteuer- und Rechtsformgestaltungs-Experte. Genauigkeit und Verlässlichkeit haben für ihn oberste Priorität, dabei schätzt er besonders die Arbeit im Team: „Wir entwickeln gemeinsam maßgeschneiderte und kreative Lösungen für unsere Kunden.“ Helmut Beer ist ein begeisterter Familienmensch, Vater zweier Kinder und in seiner Freizeit sportlich aktiv.

Robert Bruckmüller

Seit mehr als zwanzig Jahren ist der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Robert Bruckmüller bei TPA. Der gebürtige Wiener und Vater zweier Kinder ist Wirtschaftsprüfer mit Leib und Seele. Seine Schwerpunkte sind Bankprüfungen und die Prüfung und Erstellung von Konzernabschlüssen. „Ich liebe fachliche Herausforderungen. Sie spornen mich dazu an, mich weiterzuentwickeln“, so der Wirtschaftsprüfer. Robert Bruckmüller ist Mitglied des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision, Lektor an der FH Wien und Autor zahlreicher Fachartikel. Ausgleich findet er in der Natur, bei Wanderungen und Skitouren.

Sebastian Haupt

Sebastian Haupt ist Steuerberater und ausgebildeter Finanzstrafrechtsexperte. Der Vater einer Tochter studierte in Linz und in Wien Handelswissenschaften und erklomm rasch die Karriereleiter bei TPA. Sein vielfältiges Beratungsportfolio umfasst unter anderem steuerliche Spezialfragen rund um Körperschaft- und Umsatzsteuer sowie Finanzstrafrecht. Dabei liegt sein Fokus vor allem auf der Produzierenden Industrie, dem Handel, der Telekom-Branche und dem Baugewerbe. Die gelebte Nähe zu den Kunden und der Austausch auf Augenhöhe sind dem Wahl-Niederösterreicher besonders wichtig. In seiner Freizeit sucht Sebastian Haupt Ausgleich im Sport, unter anderem als passionierter Fußballspieler.

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unter-nehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bul-garien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die TPA Gruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Standorten.

Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 126 unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern mit insgesamt 33.600 Mitarbeitern und 796 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

