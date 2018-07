Pilotprojekt U6: Wiener Linien-Umfrage zum Thema Essverbot startet

Welche Speisen wollen Sie nicht in der U6? Jetzt mitbestimmen!

Wien (OTS) - Ob verschmutzte Sitze und Böden oder der intensive Geruch der Thunfischpizza des Fahrgastes gegenüber – Essen in den Öffis ist beim Kundenservice der Wiener Linien seit vielen Jahren unter den Top-Themen. Die letzten Jahre wurde intensiv darüber diskutiert, ab September kommen die Wiener Linien dem Wunsch nach einem Essverbot im Rahmen eines Pilotprojekts auf der U6 nach. Wie das Essverbot genau aussehen soll, können jetzt die Fahrgäste mitbestimmen.

Öffi-Stadträtin Ulli Sima: „Mir ist es wichtig, die Fahrgäste miteinzubeziehen und ihre Meinung zu unserem Pilotprojekt zu hören. Wir werden uns die Ergebnisse ganz genau anschauen und in unsere weiteren Überlegungen einbeziehen.“

Welche Speisen sollen neben Kebab, Burger und Co. in Zukunft in der U6 tabu sein? Sind Sie für ein generelles Essverbot auf der U6? Soll das Essverbot auf andere U-Bahnlinien ausgeweitet werden? Unter www.wienerlinien.at/umfrage können die Fahrgäste nun abstimmen. Die Befragung läuft bis Sonntag, den 12. August.

Info-Offensive und Kampagne startet im Herbst

Das Verbot von geruchsintensiven Speisen wird von einer großen Informationsoffensive ab September begleitet. Neben Durchsagen auf Bahnsteigen und in den U6-Zügen, wird es Info-Plakate und Sujets geben. Auf den Abfahrts-Anzeigetafeln am Bahnsteig wird die Botschaft ebenfalls eingeblendet. Die Sicherheits- und ServicemitarbeiterInnen der Wiener Linien werden verstärkt darauf aufmerksam machen.

Cooling-Paket für die U6

Neben dem Pilotprojekt in Sachen Essen setzen die Wiener Linien eine Vielzahl anderer Massnahmen auf der U6 um. So wurde eine Cooling-Offensive gestartet. Die Wiener Linien testen die Nachrüstung alter Wägen mit neuen Klimageräten. Darüber hinaus wurden spezielle Sonnenschutzfolien an den Fenstern angebracht, mit der um bis zu 4 Grad kühlere Luft in den U6-Garnituren herrscht und Lüftungskiemen sorgen für Frischluft-Zufuhr während der Fahrt.

