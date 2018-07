Grüne OÖ: Mayr: Tempo 140: Wenn Minister Hofer etwas beschleunigen sollte, dann den Öffi-Ausbau

Höheres Tempo auf Autobahnen bringt kaum Zeit aber mehr Umweltbelastung

Linz (OTS) - „Das ist Verkehrspolitik ala Schwarz-Blau. In den Städten staut es ohne Ende, die Autos bewegen sich ebenso wenig wie der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs. Aber Verkehrsminister Hofer will Tempo 140 auf den Autobahnen. Das ist purer Populismus. Eine Maßnahme die kaum Zeit aber mehr Umweltbelastung bringt. Mit dieser Retropolitik will Hofer offenbar von den wirklichen Problemen in der Verkehrspolitik ablenken. Mit mehr Gas auf Autobahn sind diese sicher nicht zu lösen. Wenn Minister etwas beschleunigen sollte, dann den Öffi-Ausbau“, kommentiert der Verkehrssprecher der Grünen OÖ, LAbg. Severin Mayr die Ankündigung zweier 140 Kmh Teststrecken, eine davon in Oberösterreich zwischen Haid und Sattledt.

Auf 32 km Autobahn 10km/h schneller fahren zu dürfen, bringt den LenkerInnen praktisch kaum Zeitersparnis. Gleichzeitig führt diese minimale Tempoerhöhung zu einer maximalen Erhöhung des Schadstoffausstoßes – konkret zu einem Plus von 24 % an Stickoxiden sowie einem Plus von 11 % bei den Auspuff-Partikeln und zu einem Plus von 10 % an CO2-Ausstoß.

„Der Landesrechnungshof fordert in seinem Bericht zur Luftgüte in OÖ Maßnahmen, dass der Luft 100er auf der A1 wirklich eingehalten wird. Der Verkehrsminister macht wenige Kilometer weiter westlich eine Teststrecke für 140 kmh. Das ist kurios. Ihm sind die schlechte Luft, die Emissionen genauso egal, die wie die Gesundheit der Menschen“, betont Mayr.

Mayr: „Minister Hofer wäre dringendst angeraten, die tatsächlichen Probleme und Herausforderungen anzugehen. Der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs schleppt sich fast bewegungslos dahin. Finanzierung der zweiten Straßenbahnachse in Linz, Ausbau der Mühlkreisbahn und viele andere Projekte – hier sollte der Minister endlich aktiv werden und nicht den Bleifuß auf der Autobahn unterstützen“.

