ORF SPORT + mit den Highlights von der Rallye Weiz 2018

Am 25. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 25. Juli 2018, in ORF SPORT + sind „GP Confidential 2018 – Das Formel-1-Magazin“ um 19.00 Uhr, das „Golfmagazin“ mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Rallye Weiz 2018 um 20.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix von Deutschland um 21.00 Uhr.

Der Salzburger Ford-Fiesta-Pilot Hermann Neubauer gewann zum dritten Mal in Folge den Rallye-Staatsmeisterschaftslauf in der Steiermark. Niki Mayr-Melnhof machte mit Platz zwei bei der Rallye Weiz einen Riesenschritt in Richtung Titel 2018. Der Tscheche Ondrej Bisaha holte den Sieg in der FIA European Rallye Trophy.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 24. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

