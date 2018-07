Bis zu 918.000 sahen erste Kandidaten-Folge der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Nächste Ausgabe am 30. Juli; nächste „Alltagsgeschichte“ am 29. Juli besucht „Frauen in der Fabrik“

Wien (OTS) - Die erste Kandidaten-Folge der neuen, bereits 22. Staffel der beliebten ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ von Elizabeth T. Spira sahen gestern, am Montag, dem 23. Juli 2018, bis zu 918.000. Im Durchschnitt verzeichnete die Sendung, die die ersten sieben neuen partnersuchenden Singles der Saison vorstellte, 880.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 34 Prozent Marktanteil. Auf weitere sieben Episoden, die wöchentlich jeweils sieben Kandidatinnen und Kandidaten porträtiert, folgt zum Abschluss der Staffel traditionell im Herbst – diesmal am 8. Oktober – eine Bilanzfolge.

Die aktuelle „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Wega Film. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. 3sat zeigt die Folgen immer samstags um 12.10 Uhr.

Wie jedes Jahr zeigt der ORF, ergänzend zur neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel, auch in diesem Sommer wieder Klassiker seiner vielfach preisgekrönten Kultreihe „Alltagsgeschichte“ von Elizabeth T. Spira – jeweils Sonntag um ca. 23.00 Uhr in ORF 2. Die nächste, im Jahr 1995 entstandene Folge begleitet am 29. Juli „Frauen in der Fabrik“: Geprägt ist ihr Leben mit der eintönigen Akkordarbeit oft von privatem Unglück oder Frust.

