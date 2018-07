Aufgussmeisterschaften in der Therme Laa!

03.08.2018 bis 05.08.2018 Aufgussmeisterschaften gemeinsam mit dem Österreichischen Sauna Forum/ÖSF!

Laa/Thaya (OTS) - Die Therme Laa - der Saunaprofi!

Heißes Thema: Aufgussmeisterschaften des ÖSF in Laa!



In der Therme Laa ist das ganze Jahr über Saunazeit!

Für Fans des gezielten Schwitzens garantiert die großzügige Saunawelt der Therme Laa, einem Resort der VAMED Vitality World, saisonunabhängigen Saunagenuss vom Feinsten! Mit Österreichs erster Textilsauna können bereits ganz junge Gäste in die Saunakultur eingeführt werden – die Textilsauna ist zudem im Eintrittspreis inkludiert!

Der Saunabesuch - eine Wohltat für Körper und Geist!

Eine Sauna-Auszeit entspannt und stärkt das Immunsystem – die ideale Prävention, nicht nur in der feucht-kalten Jahreszeit! Prof. Dr. Harald Maruna, Berater des Österreichischen Sauna Forums/ÖSF in Gesundheitsfragen und Autor von zwei Saunabüchern, befasst sich intensiv mit Präventionsmaßnahmen und Saunaforschung:

„Die gesundheitliche Bedeutung der Sauna betrifft zum einen die Gesund-erhaltung des Körpers und zum zweiten dient sie der Vorbeugung gegen Krankheiten. Folgende Systeme unseres Körpers werden durch regelmäßiges Saunieren angesprochen:

1. Stärkung des Immunsystems

2. Abhärtung gegen sogenannte "banale Infekte" (Erkältungen)

3. Training des Herz-Kreislaufsystems, insbesondere der Blutgefäße

4. Reinigende und krampflösende Wirkung auf den Atemtrakt

5. Ausgleichender Effekt auf das vegetative Nervensystem

6. Verbesserte Erholungsfähigkeit des Körpers

7. Raschere Regeneration der Haut ("Anti-Aging-Effekt").

Voraussetzungen für diese Vielfalt an gesundheitsfördernden Wirkungen sind das Einhalten eines regelmäßigen Saunaablaufs, wobei die Sauna als "Ganzjahresprogramm" zu betrachten ist. …"

Aufgussmeisterschaften in der Therme Laa!

Am Wochenende von 03.08.2018 bis 05.08.2018 lädt die Therme Laa-Hotel & Silent Spa gemeinsam mit dem Österreichischen Sauna Forum / ÖSF zu den Aufgussmeisterschaften im Show-Aufguss! Erstmalig werden in Laa an 3 Tagen Aufgussmeister von Profis gekürt! 10 Einzelteilnehmer haben die Chance sowie 3 Teams. Infos & Anmeldung unter: www.saunaforum.at. Bewertet werden Elemente eines klassischen Aufgusses wie Wasser/Eis, Wedeltechnik und Düfte. Diese sollen um weitere kreative Elemente ergänzt werden, um dem Saunagast ein besonderes „Schwitz-Erlebnis“ zu bieten.

Saunagenuss pur in der Therme Laa!

Für jeden Gast die richtige Sauna – die Saunavielfalt der Therme Laa kann sich sehen lassen: die sehr beliebte Zirbenholz-Sauna, die Weinviertel Sauna, die Teich-Sauna sowie die Loft-Sauna laden zum Schwitzen ein. Aufgüsse mit verschiedenen Kräutern, geführte Aufgüsse und Infos aus erster Hand erwarten die Gäste. Ein Besuch lohnt sich!

Nach der Sauna...

Zum Relaxen nach dem Saunagang laden eine großzügige Lounge, der Ruhebereich und zwei Panta Rhei-Ruherräume mit jeweils 7 Wasserbetten ein. Stärkung findet man in der Sauna-Bar im Obergeschoß, die mit ausgewählten Snacks und Drinks kulinarisch verwöhnt.

Infos unter: www.therme-laa.at



