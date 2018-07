UNIQA Vorarlberg ist klarer Marktführer und hat die besten Versicherungsberater

UNIQA Vorarlberg mit 30 Prozent Marktanteil eindeutiger Marktführer im Ländle. Schadenleistungen von 169,4 Mio. Euro an Kunden ausbezahlt.

Wien (OTS) - Das Geschäftsergebnis für UNIQA Vorarlberg fällt 2017 sehr zufriedenstellend aus. UNIQA Vorarlberg erzielt ein verrechnetes Prämienvolumen von 227,5 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 1,5 Prozent gegenüber 2016. Damit bleibt UNIQA Vorarlberg mit einem Marktanteil von 30 Prozent weiter die Nummer eins im Bundesland. Markus Stadelmann, Landesdirektor: „Das gute Ergebnis verdanken wir vor allem unseren kompetenten Beratern und Mitarbeitern, die unseren Kunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Wir konnten in den Sparten Schaden-Unfall- sowie in der Krankenversicherung unseren Marktanteil im Bundeland behaupten.“

Besonders gut entwickelte sich das Schanden- und Unfallversicherungsgeschäft mit einem Plus von 5,3 Prozent. In der Schaden- und Unfallversicherung erwirtschaftete UNIQA Vorarlberg 101,0 Millionen Euro an Prämie im Jahr 2017. Das verrechnete Prämienvolumen in der Krankenversicherung, das im vergangenen Jahr 64,6 Millionen Euro erreichte, legte um 3,1 Prozent zu. Die verrechneten Prämien in der Lebensversicherung sanken um 5,6 Prozent auf 61,8 Millionen Euro. „Wir haben seit Jahresanfang eine neue Fondsgebundene Lebensversicherung am Markt, die mit niedrigen Kosten und attraktiven Veranlagungsformen besticht. Mit dem neuen Produkt werden wir heuer versuchen das Wachstum in der Lebensversicherung wieder anzukurbeln“, sagt Stadelmann.

169,4 Millionen Euro an Schäden und Leistungen

An Kunden und Geschädigte hat UNIQA Vorarlberg im vergangenen Jahr Schäden und Leistungen in Höhe von 169,4 Millionen Euro ausbezahlt. „Im Schadensfall entscheidet sich wie gut eine Versicherung ist. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen immer und überall da für unsere Kunden vor Ort zu sein, wo sie uns brauchen – egal, ob das vor Ort in einem Service Center, im Internet oder persönlich ist“, so Stadelmann.

Trends und zukünftige Schwerpunkte

„Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei der Produktgestaltung nach wie vor im Fokus. Zu neuen Entwicklungen wie etwa der Drohnen- oder Cyberversicherung haben wir auch im Bereich der KMUs grobe Fahrlässigkeit versicherbar gemacht“, freut sich Stadelmann. Wichtig für den Erfolg sind auch weiterhin regionale Ausrichtung mit 243 top ausgebildeten Mitarbeitern und Partnern sowie die stetigen Investitionen in rund 40 Standorte im Ländle. 2018 will Stadelmann die Kundenzufriedenheit weiter verbessern sowie das Geschäft in der Schaden- und Unfallversicherung konstant fortsetzen und mit den attraktiven Tarifen auch immer mehr Kunden für die private Krankenvorsorge begeistern.

UNIQA übernimmt gesellschaftliche Verantwortung

Im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung konzentriert sich UNIQA Vorarlberg als größter Gesundheitsversicherer im Ländle seit längerem auf den Jugend- und Schulsport. Gemeinsam mit der Sportunion steht Ende Juni das Trendsportfestival in Lochau, mit über 600 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, auf dem Plan. Auch kulturelle und soziale Kooperationen wie z.B. das Symphonieorchester Vorarlberg oder die Aktion „Herzkinder“ sind uns ein wichtiges Anliegen.

Neben den Schwerpunktsportarten in der Schülerliga (Volleyball Burschen, Mädchen Fußball, Handball Mädchen und Burschen, Basketball Mädchen und Burschen) pflegt man eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Schulsport, und das Sportarten unabhängig.

UNIQA Österreich

6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,6 Millionen Kunden mit rund 10,2 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2017 einen Marktanteil von rund 22 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

Rückfragen & Kontakt:

UNIQA Insurance Group AG/Medienstelle

Tel.: (++43-1) 211 75 - 3233

carolina.burger @ uniqa.at

http://www.uniqa.at