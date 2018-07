EANS-News: AGRANA gibt Details zum beschlossenen 1:4 Aktiensplit bekannt

Wien - In der 31. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien, am 6. Juli 2018 wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:

4 beschlossen. Dadurch wird die Anzahl der Aktien von bisher 15.622.244 auf 62.488.976 Stück erhöht. Das Grundkapital bleibt unverändert und beträgt nach wie vor 113.531.274,76 EUR und ist nun in 62.488.976 auf Inhaber lautende Stückaktien aufgeteilt. Auf jede Stückaktie entfällt künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von gerundet 1,82 EUR.

Die Eintragung der Satzungsänderung in das Firmenbuch erfolgte am 24. Juli 2018 und der Beschluss über den Aktiensplit wurde damit an diesem Tag wirksam.

Im Zuge des Aktiensplits erhalten die AGRANA-Aktien aufgrund internationaler Marktstandards eine neue ISIN AT000AGRANA3 anstelle der bisherigen ISIN AT0000603709. Die Umstellung der ISIN auf den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch; die Aktionäre haben selber nichts zu veranlassen. Die Einbuchung der Aktien mit der neuen ISIN AT000AGRANA3 gegen Ausbuchung der bisherigen Aktien mit der ISIN AT0000603709 erfolgt wertpapiertechnisch am Dienstag, dem 31. Juli 2018.

Die Umstellung der Notierung an der Wiener Börse erfolgt bereits davor und wird am Freitag, dem 27. Juli 2018, durchgeführt (Handelsbeginn in der neuen ISIN). Die AGRANA-Aktien werden an allen Handelstagen handelbar bleiben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass abhängig von der Festlegung des Tages der Einbuchung der Aktien mit der ISIN AT000AGRANA3 durch die jeweilige Depotbank des Aktionärs es möglich ist, dass ein Verkauf am 27. und 30. Juli 2018 nicht erfolgen kann. Käufe sind hiervon nicht betroffen.

Letzter Handelstag in der alten ISIN AT0000603709 an der Wiener Börse ist Donnerstag, der 26. Juli 2018.

Die Gesellschaft ersucht die Depotbanken, die Durchführung des Aktiensplits kostenfrei für die Aktionäre durchzuführen. Als Zahl- und Einreichstelle fungiert die Raiffeisen Centrobank AG, Wien.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

