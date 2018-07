Wirecard erweitert Partnerschaft mit SAP zur Einführung von Wirecard Extension for SAP Commerce

Wirecard bietet Auswahl digitaler Bezahldienste über die Omnichannel-Software SAP Customer Experience

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecard, der internationale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, erweitert seine langjährige Partnerschaft mit SAP, dem globalen Marktführer für Unternehmenssoftware, um Wirecard Extension for SAP Commerce zu launchen.

SAP Customer Experience (früher SAP Hybris) ist ein internationaler Anbieter von Multichannel-E-Commerce und Product-Content-Management-Software, die Händlern maßgeschneiderte Lösungen für E-Commerce, Marketing, (Pre-)Sales, Customer Service sowie Abonnements und nutzungsbasierte Abrechnung bietet. Als marktführende Lösung für E-Commerce, die B2B- und B2C-Geschäftsmodelle zuverlässig unterstützt, ist SAP Customer Experience für das gesamte Kundenengagement und E-Commerce-Geschäft von SAP weltweit verantwortlich. Wirecard bietet SAP Customer Experience mit der Wirecard Extension for SAP Commerce eine Lösung, die es Händlern ermöglicht, von einem breiten Spektrum an Mehrwertdiensten rund um die Zahlungsannahme zu profitieren.

Durch Wirecards Know-how im Bereich digitaler Finanztechnologie können Kunden von SAP Customer Experience künftig umfassende Payment- und Acquiring-Lösungen in Anspruch nehmen, die auf einer einzigen digitalen Plattform bereitgestellt werden. Wirecard bietet Händlern somit eine breite Auswahl digitaler Bezahldienste über SAPs Omnichannel-Software an. Mit dem Ausbau dieser strategischen Partnerschaft stärkt Wirecard seine Führungsposition im Bereich Digital Commerce.

Michael Brinkmann, Executive Vice President Partner Management bei Wirecard, sagt: "Wir freuen uns, dem SAP Commerce-Ökosystem eine umfassende Zahlungsintegration beizusteuern. Mit unserer neuen Erweiterung folgen wir dem Grundsatz der globalen Digitalisierung von Zahlungsprozessen. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft mit SAP in Zukunft weiter auszubauen."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über SAP:

Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP) Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihr Geschäft profitabel zu betreiben. Vom Backoffice bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Filialregal, vom Desktop bis zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Unternehmen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung verlassen sich auf Anwendungen und Dienstleistungen von SAP, um rentabel zu wirtschaften, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Weitere Informationen zu SAP finden Sie unter www.sap.com.

Über SAP Customer Experience:

Die Lösungen von SAP Customer Experience bieten eine Omnichannel-Software für die Kundenbindung und den Handel, die es Unternehmen ermöglicht, ein kontextuelles Verständnis ihrer Kunden in Echtzeit aufzubauen, ein eindrucksvolleres, relevanteres Kundenerlebnis zu bieten und mehr Waren, Dienstleistungen und digitale Inhalte über alle Berührungspunkte, Kanäle und Geräte hinweg zu verkaufen. Durch Kundendatenmanagement, kontextgesteuerte Marketing-Tools und Unified Commerce-Prozesse haben die Lösungen von SAP Customer Experience einigen der weltweit führenden Unternehmen geholfen, einen profitablen Kundenstamm zu gewinnen, zu halten und auszubauen. Die SAP Customer Experience-Software für Kundenbindung und Handel bietet Unternehmen die Grundlage, das Framework und die Business-Tools, um eine ganzheitliche Kundensicht über alle Kanäle hinweg zu schaffen, die Kundenbindung zu vereinfachen und komplexe Geschäftsprobleme zu lösen. Weitere Informationen unter: cx.sap.com

