ULTIMOS.io lanciert digitale Währung und engagiert den bekannten Futurist Alex Lightman für sein Whitepaper sowie als Hauptredner

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - ULTIMOS sind Utility Tokens für eSports, Mobile Gaming sowie andere Lifestyle-Apps und der exklusive Token-Partner der in Singapur basierten Ultimo Hombre PTE Ltd., einem weltweiten Organisator von eSports-Events und Videogame-Turniere.

Ultimo Hombre wird von Axis [Axiata] gesponsert und arbeitet mit PlayStation, ASUS ROG, SCAN, Turtle Beach und Logitech zusammen. Das Unternehmen schließt die Lücke zwischen professionellen eSports und der Welt des wettbewerbsmäßig organisierten Spielens auf Amateurebene.

Die momentan in der Entwicklung befindliche ULTIMOS-App ist eine Online-Plattform, die sich mit der Struktur von Ultimo Hombre integrieren lässt und als zentrale Drehscheibe für die Community dient. Die Plattform stellt die Tools für seine Mitglieder bereit, damit diese ihr Profil stärken und ihre Spielleidenschaft ausüben können. Sie können dabei im Rahmen von Turnieren gegen andere spielen oder selbst solche Turniere organisieren und Spiele durchführen. Zudem können Entwickler ihre Spiele präsentieren und vieles mehr.

Durch die Übernahme von ULTIMOS Tokens und die Implementierung der Blockchain-Lösung lassen sich automatische Zahlungen auf der ganzen Plattform vereinfachen, Anreize für Online-Spieler, Event-Teilnehmer und Mitwirkende in der Community schaffen, damit diese ihr Können und die fürs Spielen aufgewendete Zeit gewinnbringend einsetzen können.

"Wir sind sehr gespannt darauf, was die Zukunft für die Plattform und die Tokens von ULTIMOS bereithält. Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um einen ITO durchzuführen, da der Erfolg der bisher zahlreichen Steigerungen auf der Fähigkeit eines Geschäftsmodells basiert, auf eine Community zugreifen zu können. Wir haben um Ultimo Hombre herum bereits eine Community aufgebaut und wollen weiter darauf aufbauen."

- Howard Davies, CEO ULTIMOS.io

ULTIMOS.io ist sowohl mit TokenCommunites.com als auch mit WorldQuest.cc eine Partnerschaft eingegangen, um eine der spannendsten Token-Gelegenheiten des Jahres 2018 zu bieten.

Alex Lightman, weltbekannter Futurist und führende Leitfigur im Bereich Blockchain-Kommerzialisierung, wird ULTIMOS im Rahmen der ersten Roadshows in Kuala Lumpur und Singapur am 25. bzw. 26. Juli präsentieren.

"Dies ist eines der [..] beeindruckendsten Whitepaper, das ich je gesehen und an dem ich je mitgearbeitet habe. Ich freue mich, bei den Spielern und Spielen zu sein. Denn das ist ein Bereich, den ich wirklich sehr gerne mag."

- Alex Lightman, CEO Token Communities.

Der Gründer Mark Adams fügt dem hinzu: "ULTIMOS Tokens wurden so konzipiert, dass sie an Wert zunehmen." Die Blockchain Community wird eingeladen, "in den nächsten Wochen eine unserer Live-Roadshows zu besuchen, um zu erfahren, weshalb wir so aufgeregt sind. Wir haben uns zwei Jahre vorbereitet, um sicherzustellen, dass sowohl unsere Community als auch Crypto-Begeisterte den bestmöglichen Mehrwert aus ULTIMOS ziehen können.

Weitere Informationen zu den Roadshows erhalten Sie unter Eventbrite.

https://www.ultimos.io/

Rückfragen & Kontakt:

Mark Adams, mark @ ultimos.io

Logo - mma.prnewswire.com/media/721469/ULTIMOS_Logo.jpg