Erfolgreicher Rückblick auf Kinder Business Week

LR Teschl-Hofmeister: „Das Besondere ist der Mehrwert für die Kinder“

St. Pölten (OTS/NLK) - Wenn die Kinder Business Week nach St. Pölten ruft, wird das WIFI von Kindern und Jugendlichen förmlich gestürmt. In dutzenden Workshops und Vorträgen konnten sie die ganze vergangene Woche lang in unzählige spannende Berufsfelder schnuppern, selbst Hand anlegen und Fragen an jene Persönlichkeiten stellen, die hinter Niederösterreichs erfolgreichen Unternehmen stehen. Ob Gärtnerei, Orthopädietechnik, Medienproduktion oder Lebensmittelherstellung. Die Breite der angebotenen Kurse war so groß wie die Interessen der Kinder.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl besuchten auch das Abschlussfest der vierten Kinder Business Week, bei dem unter allen Kindern tolle Preise verlost wurden und eine riesige Kinder Business Week-Torte angeschnitten wurde. Landesrätin Teschl-Hofmeister betonte den Wert für Familien während der langen Sommerferien: „Das Besondere an der Kinder Business Week ist der Mehrwert für die Kinder und dass sie hier Eindrücke mit nach Hause nehmen, die sie nirgendwo sonst in dieser Form bekommen. Eine gelungene Ferienbetreuung muss den Kindern große Freude machen, damit auch den Eltern in deren Organisation der Sommerbetreuung geholfen ist.“ WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl dankte allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich unentgeltlich in den Dienst der guten Sache gestellt haben: „Kindern möglichst früh die Möglichkeit zu geben, ihre Talente und Interessen zu entdecken und zu erkennen, wie vielfältig die Angebote und Möglichkeiten am Arbeitsmarkt sind, kann nicht hoch genug geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen steht auf der Kinder Business Week in Niederösterreich ein ganzer Tag im Zeichen des Handwerks.“

Bei der vierten Kinder Business Week in Niederösterreich konnte jedes Kind bis zu zehn Workshops besuchen, wurde mittags mit warmer Verpflegung versorgt und hatte tagsüber Snacks und Getränke zur Auswahl. Vor, zwischen und nach den spannenden neuen Kurseindrücken wurden die Kinder vom freizeitpädagogischen Personal der NÖ Familienland GmbH betreut, das jede Menge Spiele, Bastelutensilien und Freizeitideen für die Kinder im Gepäck hatte. Für Langeweile blieb während des einwöchigen und kostenlosen Ferienbetreuungsprojektes vom Land Niederösterreich jedenfalls keine Zeit. Die Kinder Business Week fand heuer bereits zum vierten Mal in Niederösterreich statt und ist ein Kooperationsprojekt der NÖ Familienland GmbH und der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Die Rückmeldungen zur Kinder Business Week sind sowohl von Kindern, als auch von Eltern enorm positiv. Das Ende des einwöchigen Erfolgsprojektes ist jedoch kein Grund zur Sorge, ab dem heutigen Montag, 23. Juli, geht es mit der WIFI Kids Academy drei Wochen lang weiter. In St. Pölten können sich Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren vom 23. Juli bis 3. August zur „miniMeistertischlerin“, zum „miniMeisterfilmer“ oder zum „miniKüchenmeister“ ausbilden lassen. Selbiges Angebot wartet vom 6. bis 10. August im WIFI in Mödling. Am Ende jedes Workshops wartet ein „miniMeisterbrief“. Die Workshops können tage- oder wochenweise gebucht werden. Der Unkostenbeitrag für Materialien und Verpflegung beträgt 25 Euro pro besuchten Tag.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, NÖ Familienland, Michaela Kienberger, Telefon 02742/9005-13380, E-Mail michaela.kienberger @ noel.gv.at, WKNÖ, Kommunikationsmanagement, Birgit Sorger, Telefon 02742/851-14200, E-Mail birgit.sorger @ wknoe.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse