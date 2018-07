Oesterreichische Entwicklungsbank: Projekte mit Wirkung

Wien (OTS) - Seit zehn Jahren trägt die Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) zu wirtschaftlicher Entwicklung weltweit bei. Fast 300 Projekte setzte sie seit ihrer Gründung 2008 um. Der aktuelle Development Report zeigt, wie die Projekte der OeEB wirken und bessere Lebensbedingungen für Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern schaffen.

Schwerpunkte Energie und KMU-Förderung

Mehr als 40 Prozent des Gesamtportfolios der OeEB, das mit Ende 2017 1,08 Mrd. Euro erreichte, entfielen auf Projekte in den Schwerpunktsektoren Erneuerbare Energie und Ressourceneffizienz. Damit ist die OeEB der größte österreichische Klimafinanzierer in Entwicklungsländern. Alleine 2017 wurden in den von der OeEB finanzierten Projekten über 3.000 GWh Strom aus erneuerbaren Energiequellen produziert.

Über KMU- und Mikrokreditprojekte, die rund ein Drittel des Portfolios ausmachten, ermöglichte die OeEB mehr als 76.000 Kleinkreditnehmern und KMU Zugang zu Krediten. In allen Projekten, Unternehmen und Finanzinstitutionen, die OeEB-Finanzierungen erhielten, sind derzeit über 280.000 Menschen beschäftigt. Ein Vielfaches an Jobs wird darüber hinaus in der Lieferkette und in Mikro-, Klein- und Mittelbetrieben, die indirekt über Kredite an lokale Banken finanziert werden, geschaffen.

Umwelt- und Sozialaspekte im Fokus

Die von der OeEB finanzierten Projekte müssen sowohl wirtschaftlich und entwicklungspolitisch sinnvoll sein als auch hohe Umwelt- und Sozialstandards erfüllen. " Wir vergeben nicht nur Finanzierungen, sondern unterstützen unsere Partner auch mit Know-how, um beispielsweise geeignete Managementsysteme aufzubauen und internationale Standards zu etablieren ", erklären die OeEB-Vorstände, Sabine Gaber und Michael Wancata.

In Bangladesch geht die OeEB noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit internationalen Partnern finanziert sie ein Trainingsprogramm, in dem Angestellte lokaler Finanzinstitute darin geschult werden, Umwelt- und Sozialaspekte in ihren Kreditvergabeprozessen zu berücksichtigen. "Indem Wissen und Kapazitäten aufgebaut werden, können Finanzinstitute potenzielle Umwelt- und Sozialrisiken aber auch neue Geschäftsfelder, wie zum Beispiel im Bereich Erneuerbare Energie oder Energieeffizienz, besser identifizieren", so Gaber und Wancata. "Ziel der Initiative ist es, hohe Standards im gesamten Finanzsektor – über die von uns finanzierten Banken hinaus – zu etablieren." Die Schulungen stehen auch lokalen Bankkunden aus sensiblen Sektoren, wie etwa der Textilindustrie, offen. So soll auch hier dazu beigetragen werden, Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern.

