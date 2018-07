Alsergrund: Kirchenführung am 28.7. mit Petra Leban

Wien (OTS/RK) - Petra Leban engagiert sich schon seit vielen Jahren als Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Leiterin des Bezirksmuseums Simmering. Am Samstag, 28. Juli, erzählt die Geschichtskundige in einer Veranstaltung des Vereines „Rhythmus und Kultur“ über hervorstechende und verborgene Sehenswürdigkeiten in der Votivkirche am Alsergrund. Ausgangspunkt der Führung ist der Haupteingang der Andachtsstätte (9., Rooseveltplatz 8). Die Exkursion geht um 11.00 Uhr los und endet nach 1,5 Stunden. Das Publikum wird bei dem Rundgang durch die Votivkirche unter anderem über die Tumba von Graf Salm und über den „Antwerpener Passionsaltar“ aufgeklärt. Das Führungsentgelt beträgt 6 Euro. Information und Anmeldung:

Telefon 0676/81 18 25 411.

Die Kirchentour hat den originellen Titel „Auf der Simmeringer Had, hat’s an Schneider verwaht“. Was die althergebrachte Weise über einen vom Winde verwehten Schneider mit der Votivkirche zu tun hat, möchte Petra Leban dem Publikum am Samstag gleichfalls verraten. Zu den weiteren Schwerpunkten der Führung gehören zum Beispiel ein Bericht über Darstellungen auf den Kirchenfenstern sowie ein Rückblick auf das Tun des Seligen Franz Jägerstätter. Der Verein „Rhythmus und Kultur“ arbeitet bei der Besichtigung mit der Votivkirche zusammen. Auskünfte gibt Petra Leban gerne per E-Mail:

bm1110@bezirksmuseum.at.

