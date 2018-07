Richtigstellung zu Autounfall in Wien Landstraße: Hilton Vienna nicht betroffen

Hotelbetrieb nicht beeinträchtigt. Gäste und Mitarbeiter waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Wien (OTS/LCG) - Der tragische Autounfall am Sonntagmorgen in Wien Landstraße mit fünf Verletzten ereignete sich nicht am Areal des Hilton Vienna, sondern vor dem Geschäftsgebäude einer österreichischen Bank mit der Adresse Am Stadtpark 3. Das Hilton Vienna befindet sich an der Adresse Am Stadtpark 1 hinter dieser vorgelagerten Immobilie. Mitarbeiter und Gäste des Hotels waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Ebenso war der Hotelbetrieb nicht beeinträchtigt. Die Wiener Hilton Hotels wünschen den Verletzten baldige Genesung.

