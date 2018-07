Wien-Meidling: 21-Jähriger schreit herum und attackiert Polizisten

Wien (OTS) - Am 21. Juli 2018 gegen 22:20 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk einen 21-jährigen Tatverdächtigen wahrnehmen, der auf offener Straße herumschrie. Unter anderem schrie er mehrmals die Worte „Allahu Akbar“ – offenbar in der Absicht, zu provozieren. Mehrere Bewohner bekundeten ihren Unmut, weil der Mann das Geschrei nicht einstellte. Auch die mehrmalige Aufforderung der Beamten, sein Verhalten einzustellen, ignorierte er, weshalb gegen ihn die Festnahme ausgesprochen wurde. Plötzlich ging der Tatverdächtige mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los und schrie sie an, dass er sie umbringen werde, wenn sie ihn festnehmen. Der Tobende konnte daraufhin nur unter Anwendung von Körperkraft und unter heftiger Gegenwehr festgenommen werden. Er wurde wegen Lärmerregung, aggressiven Verhaltens und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

