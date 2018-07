Nehammer zu Führerscheinprüfungen: Deutsch als Schlüssel zur Integration in allen Lebensbereichen

VP-Generalsekretär Karl Nehammer: Richtige Maßnahme von BM Hofer

Wien (OTS) - „Es ist sehr sinnvoll, die Führerscheinprüfungen in türkischer Sprache nicht mehr anzubieten. Neben den Kosten und einer möglichen Diskriminierung anderer Minderheiten sehe ich das Aus für Führerscheinprüfungen auf Türkisch als Anreiz, die deutsche Sprache zu lernen“, meint heute VP-Generalsekretär Karl Nehammer.

Deutsch sei der Schlüssel zur Integration und helfe, das Entstehen von Parallelgesellschaften zu verhindern. Nehammer: „Es ist richtig, dass die Bundesregierung mehrere Maßnahmen setzt, damit Anreize geschaffen werden, dass wieder mehr Deutsch gelernt wird.“

„Wir müssen alles daran setzen, dass das Zusammenleben in Österreich auch in Zukunft harmonisch funktioniert. Die Brücke zwischen den bei uns lebenden Menschen wird immer die Sprache bleiben und deshalb danke ich Bundesminister Hofer für diesen Vorstoß“, so Nehammer abschließend.

