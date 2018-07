Wien-Favoriten: Mehrere Verletzte bei Raufhandel

Wien (OTS) - Am 20. Juli 2018 kurz vor 16:00 Uhr kam es in der Jagdgasse zu einem Raufhandel zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 28-jähriger Mann durch einen Messerstich im Brustbereich verletzt und musste mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen werden – er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Im Zuge der Fahndung wurden zwei offenbar am Raufhandel beteiligte Tatverdächtige festgenommen – beide waren ebenfalls verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Die Tatwaffe – ein Klappmesser – wurde sichergestellt. Neben dem Raufhandel wurde auch versuchter Mord zur Anzeige gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at