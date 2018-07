Wien-Ottakring: Polizistin nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer fest

Wien (OTS) - Am 20. Juli 2018 gegen 09:45 Uhr wurde eine zivile Polizistin der Polizeiinspektion Fuhrmannsgasse in der Neulerchenfelder Straße von einem 48-jährigen Tatverdächtigen angesprochen und gefragt, ob sie Suchtgift benötigt. Kurz danach übergaben ihr der 48-Jährige und sein 34-jähriger Komplize insgesamt fünf Baggies Marihuana. Die Polizistin konnte beide bereits polizeilich bekannten mutmaßlichen Dealer anhalten und festnehmen. Ein auf die Suchtgift-Suche spezialisierter Polizeihund erschnüffelte kurz danach auch noch weitere fünf Baggies Marihuana, die von den Tatverdächtigen in einem Drogeriemarkt – in einem Regal hinter Verkaufsartikeln – versteckt worden waren.

