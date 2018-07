Wölbitsch/Schreiber: Parkpickerl während Großbaustelle auf der Währinger Straße aussetzen

Noch sechs Wochen Großbaustelle in Währing – Geschäftsleute klagen über massive Umsatzeinbußen – Unterstützung unter www.baustelle-waehring.at

Wien (OTS) - Noch sechs Wochen bleibt die Währinger Straße eine Großbaustelle und damit eine große Belastung und Einschränkung für viele Währingerinnen und Währinger sowie zahlreiche Geschäftsleute. „Seit neun Wochen erlebt der Bezirk, was es bedeutet, wenn die wichtigste Verkaufsstraße und damit das Herzstück des Bezirks de facto stillgelegt werden. Aufgrund der schlechten öffentlichen Erreichbarkeit und der massiven Stellplatzreduktion klagen viele Geschäftsleute über massive Umsatzeinbußen. Nach wie vor ist es unfassbar, dass die grüne Bezirksführung eine derartige Großbaustelle ohne Bürgerbeteiligung und ohne Einbindung der Geschäftsleute durchgeführt hat“, erklärten Stadtrat Markus Wölbitsch und Bezirksparteiobmann Johannes Schreiber im Rahmen einer gestrigen Protestaktion. Die ÖVP Währing fordert deshalb, dass das Parkpickerl in der Währinger Straße für die restliche Zeit des Bauvorhabens ausgesetzt wird und verteilt im Rahmen der Protestaktion Gratis-Parkscheine an die Währingerinnen und Währinger.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Aktion Unterschriften und Unterstützungserklärungen für mehr Bürgerbeteiligung und ein nachhaltiges Gesamtkonzept für die Währinger Straße gesammelt. Unter www.baustelle-waehring.at können sich Unterstützer eintragen. „Die Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner sind wichtig und müssen bei dem geplanten Bauvorhaben berücksichtigt werden. Es kann nicht sein, dass die Bezirksführung und die Stadt Wien über die Köpfe der Währingerinnen und Währinger hinweg entscheiden“, so Schreiber. „Währing verdient mehr als nur oberflächliche, kosmetische Änderungen, die in Wahrheit die Situation vor Ort verschlechtern und eine der wenigen funktionierenden Einkaufsstraßen der Stadt aus dem Gleichgewicht bringen.“

Bilder von der Aktion finden Sie hier.

