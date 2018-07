Kinderbetreuung: SPÖ-Kärnten startet Info-Offensive zu Kinder-„Stipendium“

Sucher: Online-Kalkulator, Einsparungs-Beispiele, FAQ´s … „Kärntner sollen über von LH Kaiser gesetzten sozialpolitischen Meilenstein informiert werden. Kärnten zeigt Bund wie‘s geht!“

Klagenfurt (OTS) - Mit einer Informations-Offensive will die SPÖ-Kärnten laut Landesgeschäftsführer Andreas Sucher Eltern, Erziehungsberechtigte und Familien über das von Landeshauptmann Peter Kaiser vergangene Woche präsentierte Kärntner Kinder-„Stipendium“ informieren. Bekanntlich wird auf Initiative von Landeshauptmann Kaiser ab September, dem Start ins neue Kindegartenjahr, der Elternbeitrag für die Kinderbetreuung um die Hälfte des Durchschnittswertes reduziert. Eltern ersparen sich dann im Jahr pro Kind zwischen 231 und 1155 Euro. Das Info-Angebot reicht laut Sucher von einem eigenen Online-Kalkulator, mit dem jede und jeder ganz einfach und individuell seine Ersparnis ausrechnen kann (https://kaernten.spoe.at/kalkulator), über Antworten auf häufig gestellte Fragen (https://kaernten.spoe.at/kalkulator/faqs) bis hin zu einem eigenen Informationsschwerpunkt auf Homepage und Facebook-Seite der SPÖ-Kärnten (www.kaernten.spoe.at/kids bzw www.facebook.com/spoekaernten). Zusätzlich wird in SPÖ-Gemeinpost informiert und soll ein Informations-Flugblatt erstellt werden. Auch über die App der SPÖ-Kärnten (gratis download in den App-Stores sowohl für ios als auch Android-Betriebssysteme) gibt’s alle Infos.

„Die schrittweise Umsetzung der elternbeitragsfreien Kinderbetreuung ist viel mehr als die rasche Einlösung unseres zentralen Wahlversprechens. Peter Kaiser gelingt es neben anderen von der SPÖ-geführten Landesregierung beschlossenen sozialen Puzzelsteinen vor allem damit, mit diesem Kärntner Kinder-„Stipendium“, unserem Bundesland ein soziales Gesicht zu geben“, unterstreicht Sucher. Und, mit Peter Kaiser und dem Kinder-Stipendium werde auch der Unterschied zur Politik der aktuellen ÖVP-FPÖ-Bundesregierung deutlich:

„In Kärnten kümmern sich SPÖ und Peter Kaiser um alle Menschen. Uns liegen alle Kinder und Familien gleichermaßen am Herzen, während auf Bundesebene der eiskalte unsoziale Wind vor allem jenen immer stärker ins Gesicht bläst, die die solidarische Unterstützung brauchen würden, die aber mehr und mehr Opfer der seinen Großsponsoren verpflichtenden Politik von Konzernkanzler Kurz und seinem Stiefelknecht Strache werden“, macht Sucher abschließend deutlich.

