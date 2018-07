RevitaLash® Cosmetics erweitert seine Farbkosmetiklinie um neue Produkte

Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) - RevitaLash® Cosmetics, die führende ärztlich geführte Augenbrauen- und Wimpernmarke, freut sich, die neueste Ergänzung ihrer großartigen Produktpalette, das Double-Ended Volume Set, bekannt zu geben. Die preisgekrönten Volumizing Primer und Volumizing Mascara der Marke sind zu einem praktischen 2-in-1-Duo verschmolzen, um das natürliche Volumen zu erhalten und zu vergrößern und wunderschöne, intensive und kräftig pigmentierte Wimpern zu kreieren. Dieses von einem Augenarzt und Dermatologen getestete Produkt bietet eine farbintensive Konditionierung, die eine gründliche Pflege ermöglicht und den natürlichen Wimpern eine spürbar dramatische Länge und Volumen verleiht.

Double-Ended Volume Set demnächst erhältlich

Zu den bemerkenswerten Highlights des Volumizing Primer gehören die mineralische Tönung Indigo Blue zur Aufhellung der Augen und zur Intensivierung der Tiefe des Mascara-Decklacks sowie ausgewählte Inhaltsstoffe, die stärkere und gesündere Wimpern fördern. Er enthält Peptide und Panthenol zur Stärkung und Konditionierung der Wimpern, Polymere und natürliche Pflanzenextrakte für mehr Feuchtigkeit und Glanz sowie eine neuartige Silikonbürste, die das Produkt gleichmäßig auf den Wimpern verteilt.

Die Volumizing Mascara wurde mit dem Zusatz von Biotin und Soft-Flex-Polymeren entwickelt und bietet Wimpernkonditionierungs- und Verstärkungseigenschaften für mühelose Länge und Vergrößerung. Die wasserabweisende Formulierung bietet langanhaltende Ergebnisse, während die neue volumenaufbauende Sanduhrbürste auf die natürliche Krümmung der Wimpernlinie reagiert. Diese Volumizing Mascara verleiht ihr eine kräftige Farbe und eine unübertroffene Konturenschärfe.

"Unsere von Ärzten betreute Kollektion wird ständig weiterentwickelt und bietet Lösungen, um die Schönheit von Wimpern und Augenbrauen zu betonen", sagt Dr. Michael Brinkenhoff, CEO und Gründer von RevitaLash Cosmetics. "Wir sind stolz darauf, unseren Kunden ein 2-in-1-Produkt anbieten zu können, das den Look von langen, wunderschönen Wimpern hervorhebt."

Das RevitaLash Cosmetics Double-Ended Volume Set kostet 34,50 USD und ist ab dem 20. Juli auf RevitaLash.com und in Salons, Spas und Medi-Spas in 62 Ländern erhältlich.

Informationen zu RevitaLash Cosmetics RevitaLash Cosmetics ist in der Entwicklung fortschrittlicher Produkte für Wimpern, Augenbrauen und Haarverschönerung weltweit führend. Die 2006 gegründete Kollektion umfasst den preisgekrönten RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und den RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner und ist weltweit in über 10.000 Arztpraxen, Spas, Salons und Fachgeschäften erhältlich. Als Unterstützer von gemeinnützigen Brustkrebsinitiativen spendet RevitaLash Cosmetics einen Teil des Erlöses nicht nur im Oktober, sondern das ganze Jahr über, an Forschungs- und Bildungsinitiativen der Brustkrebs-Gemeinschaft. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced ist in Kalifornien nicht verfügbar.}

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/720224/RevitaLast_Cosmetics_double_ended_tube.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653485/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Kara Coleman

1-212-9867000 x125

kcoleman @ behrmanpr.com