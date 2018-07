Türkische Kulturgemeinde (TKG) verurteilt die Gewalttaten gegen Juden in Wien

Wien (OTS) - Die Türkische KULTURgemeinde in Österreich (TKG) verurteilt die gestrigen Gewalttaten in der Taborstraße in Wien gegen jüdische Mitbürger aufs schärfste und bedankt sich bei den polizeilichen Behörden herzlich für den schnellen Hilfseinsatz. Unsere Anteilnahme gilt den Opfern und der jüdischen Gemeinde in Österreich.

Der 24-jährige Täter befindet sich momentan in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wird das Motiv (Auftrag oder nicht? etc.) des Täters genauestens untersuchen. Für die TKG bleiben zum jetzigen Stand noch mehrere Fragen offen, die für die Zukunft sehr wichtig sind.

Die Menschen aus der Türkei leben in Österreich seit über fünfzig Jahren mit den jüdischen Bürgern in gegenseitigem Respekt vorbildlich zusammen. In den letzten Jahren haben wir durch den bestehenden Nahostkonflikt eine zunehmende Distanzierung der Beziehungen bemerkt, die wir sehr bedauern. Die jüdische Gemeinde in Österreich ist den Menschen aus der Türkei aufgrund der türkisch-jüdischen Geschichte stets mit Sympathie und Menschlichkeit begegnet, was wir auch bezeugen können. Viele Türken und Juden in Österreich arbeiten zusammen, sind Nachbarn und Freunde.

Wir sollten das Zusammenleben in Österreich unter Menschen jeglicher Abstammung fördern und nicht unter dem Vorwand Feuerlöscher zu sein, als Brandstifter gegen Mitmenschen hetzen, egal welche Abstammung und Position wir haben. Wir sollten kein Land verteufeln, delegitimieren und mit Doppelstandards behandeln, um so Probleme zu importieren. Das gilt besonders in Österreich mit seiner wechselvollen Geschichte und die aus der Geschichte stammenden Verantwortung.

Friede im Innland ist nicht selbstverständlich Wir rufen alle Menschen in Österreich dazu auf Ihren konstruktiven und zielführenden Beitrag für das Wohle der Gemeinschaft, ohne Hintergedanken, zu leisten. Um diesen Frieden aufrechtzuerhalten, müssen wir sehr aufmerksam sein und als Bürger (Citoyen) und wehrhafte Demokraten jeden Tag für unser Land Österreich einstehen.

