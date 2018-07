ÖVP - T E R M I N E

(KW 30 von 23. Juli 2018 bis 29. Juli 2018)

Wien (OTS) - MONTAG, 23. Juli 2018



13:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Eröffnung der High Level Group on Gender Mainstreaming teil (Austria Center, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)



17:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt auf Einladung der ÖBB und des Mauthausen Memorial an der Finissage der Ausstellung „Verdrängte Jahre“ teil (KZ-Gedenkstätte Mauthausen)



DIENSTAG, 24. Juli 2018



21:00 StS Mag. Karoline Edtstadler besucht gemeinsam mit IKG-Präsident Oskar Deutsch die Vorstellung des „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen (Domplatz, 5020, Salzburg)



MITTWOCH, 25. Juli 2018



16:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Treffen des Vorstands der ÖVP-Güssing teil



18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec beim sommerlichen housewarming Cocktail im Haus der Geschichte Österreich (Heldenplatz, 1010 Wien)



18:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt auf Einladung von Präsident Erwin Hameseder und LH Johanna Mikl-Leitner am Sommerfest „Wir Niederösterreich in Wien“ teil (Innenhof des Palais NÖ, Herrengasse 13, 1010 Wien)





DONNERSTAG, 26. Juli 2018



08:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Veranstaltung „mc politics mit Andrä Rupprechter“ teil (management club, 1010 Wien, Kärntner Str. 8)



Besuchstag von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (Oberösterreich)



FREITAG, 27. Juli 2018



11:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, BM Dr. Juliane Bogner-Strauß, BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, BM Dr. Josef Moser, und StS Mag. Karoline Edtstadler nehmen auf Einladung von LH Dr. Wilfried Haslauer an der Eröffnung der Salzburger Festspiele teil (Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg)



15:00 BK Sebastian Kurz trifft den estnischen Ministerpräsidenten Jüri Ratas (Hotel Sacher, Schwarzstraße 5-7, 5020 Salzburg)



15:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA überreicht den Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur 2018 an Zadie Smith (Solitär, Universität Mozarteum Salzburg, Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg)



15:30 BK Sebastian Kurz trifft den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis (Hotel Sacher, Schwarzstraße 5-7, 5020 Salzburg)



17:00 BK Sebastian Kurz trifft die Premierministerin des Vereinigten Königreichs Theresa May (Hotel Sacher, Schwarzstraße 5-7, 5020 Salzburg)



19:00 BK Sebastian Kurz, BM Mag. Gernot Blümel, MBA und BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nehmen gemeinsam mit der Premierministerin des Vereinigten Königreichs Theresa May, dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis und dem estnischen Ministerpräsidenten Jüri Ratas an der Premiere der „Zauberflöte“ bei den Salzburger Festspielen teil (Großes Festspielhaus, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg)



20:30 StS Mag. Karoline Edtstadler besucht die Operette „Der Vogelhändler“ auf Einladung von ÖGB-Vizepräsident Dr. Norbert Schnedl (Schloss Haindorf, Krumpöck-Allee 21, 3550 Langenlois)



SAMSTAG, 28. Juli 2018



20:00 StS Mag. Karoline Edtstadler besucht die Opernpremiere „Salome“ (Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg)



SONNTAG, 29. Juli 2018



10:00 BK Sebastian Kurz und Generalsekretär Abg.z.NR Karl Nehammer, MSc bei der Sommertour „Bergauf, Österreich“ am Schneeberg (Losenheimer Straße 103, 2734 Puchberg am Schneeberg)



