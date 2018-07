Neubau: Vorstellungen für Alt und Jung am Spittelberg

Kinder-Matinee am Sonntag mit Krokodil „Herr K. Roko“

Wien (OTS/RK) - Beste Unterhaltung für Klein und Groß verspricht der vielfältige Sommer-Spielplan des „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10). Heute, Freitag, 20. Juli, ab 19.30 Uhr, steht „Queeres Musiktheater aus den Niederlanden“ mit dem Ensemble „LUDIQUE“ („From Berlin With Love“) auf dem Programm. Karten: 23 Euro. Am Samstag, 21. Juli, fängt um 19.30 Uhr ein Konzert mit dem „Jacqueline Patricio Da Luz Trio“ an. Zu hören gibt es Brasil-Jazz („Vivo Sonhando“: Samba, Jazz, Bossa Nova). Karten: 22 Euro. Zur Freude von Kindern ab 5 Jahren zeigt das „Theatro Piccolo“ am Sonntag, 22. Juli, ab 11.00 Uhr, zusammen mit dem Ensemble „IyASA/Zimbabwe“ das originelle Stück „Herr K. Roko geht baden ...und taucht wieder auf“. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Krokodil namens „K. Roko“, das seitens der Menschen sowohl neugierig als auch ängstlich betrachtet wird.

Gespielt wird in deutscher Sprache, umrahmt mit afrikanischen Tanz-, Gesang- und Musik-Darbietungen. Verfasserin des Buches ist Eva Billisich, die auch Regie führt. Dieses Werk motiviert zu mehr Weltoffenheit und zum Abbau falscher Vorstellungen und Klischees. Der Eintritt kostet 8 Euro. Auskunft und Bestellung von Eintrittskarten:

Telefon 526 13 85. Informationen über die abwechslungsreichen Vorstellungen im „Theater am Spittelberg“ bis Sonntag, 30. September (Welt-Musik, Wien-Lieder, Pop, Varietee, Kleinkunst, Comedy, Kinder-Theater, u.a.), fordern Interessierte per E-Mail an:

tickets@theateramspittelberg.at.

Allgemeine Informationen:

Theatro Piccolo (IyASA/Zimbabwe):

www.theatropiccolo.at/iyasa-africa/

Theater am Spittelberg (Sommer-Spielplan 2018):

www.theateramspittelberg.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk