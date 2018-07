APA-Campus Wirtschaftslehrgang: Neues Kursangebot mit aktuellen Wirtschaftsthemen

Wirtschaftliches Grundlagenwissen zu medialen Themen von Zuwanderung bis EU und Klimawandel - Berufsbegleitende Weiterbildung für Kommunikationsprofis und Journalisten

Wien (OTS) - Das Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge wird für Journalistinnen und Journalisten aller Ressorts immer wichtiger. Im kommenden Wintersemester von September 2018 bis Februar 2019 konzentriert sich daher der von der APA – Austria Presse Agentur aufgebaute und organisierte APA-Campus Wirtschaftslehrgang auf jene Themen, welche die aktuelle Diskussion in den Medien bestimmen - ergänzt um das notwendige faktische Grundwissen im Bereich Betriebs- und Volkswirtschaft. Ob EU-Berichterstattung in Zeiten des Umbruchs, der österreichische Finanzmarkt oder das Thema Klimawandel und Energiewende – die einzelnen Seminare basieren auf einem an aktuellen Themen ausgerichteten Curriculum und dem fachlichen und inhaltlichen Know-how der APA – Austria Presse Agentur.

Renommierte Expertinnen und Experten mit hohem Praxisbezug, darunter u.a. Rainer Münz, der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Sachen Migrationspolitik berät, und Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny, vermitteln mit einem breit gefächerten Lehrgangsangebot profundes Wirtschaftswissen für aktive Kommunikationsprofis und Journalisten. Aufgrund zeitlicher Flexibilität des Kursangebots ist ein Lehrgangsbesuch gut mit einer Berufstätigkeit vereinbar. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können jene Seminartage und Themen auswählen, die sie besonders interessieren. Möglich ist zudem auch, den gesamten Lehrgang an insgesamt 25 Seminartagen innerhalb eines Jahres oder die einzelnen Seminare über maximal drei Jahre verteilt zu absolvieren und mit einer kommissionellen Prüfung und einem Zeugnis abzuschließen. Die ersten Absolventinnen und Absolventen des APA-Campus Wirtschaftslehrgangs schlossen im März 2018 den im Jahr 2015 ins Leben gerufenen Lehrgang erfolgreich ab.

Das Wintersemester 2018/2019 startet mit dem in der Europäischen Union und in Österreich derzeit viel diskutierten Zuwanderungsthema. Der Workshop „Migration und Asyl“ am 14. September 2018 beleuchtet Fakten und Hintergründe – und was die Politik tun kann. Details und Anmeldung



Das gesamte Lehrangebot, alle Preise und die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter www.apa-campus.at/Wirtschaftslehrgang zu finden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten bei entsprechender Qualifikation Stipendien vom Verein zur Förderung des Wirtschaftsjournalismus. Alle Informationen dazu finden Sie unter http://www.vzfw.at/ oder direkt unter campus@apa.at bzw. +43 1 360 60-5313.



Über den APA-Campus Wirtschaftslehrgang

Der APA-Campus Wirtschaftslehrgang versteht sich als berufsbegleitende Wirtschaftsausbildung, maßgeschneidert für Journalisten und Kommunikationsfachleute. Inhaltlich konzentriert sich das Lehrangebot auf jene Themen, welche die aktuelle Diskussion in den Medien bestimmen, unterfüttert mit dem notwendigen faktischen Grundwissen im Bereich Betriebs- und Volkswirtschaft. Trainer und Vortragende sind ausgewiesene Expertinnen und Experten in den jeweiligen Fachgebieten. APA-Campus entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungsverfahrens für Wiener Bildungseinrichtungen („wien-cert").

