Ausstellungen, Museen, Vermittlungsprogramme

Von „Mistelbach – einmal anders“ bis zur Nitsch-Matinée

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Freitag, 20. Juli, wird um 19 Uhr in der M-Zone des Museums Mistelbach die Fotoausstellung „Mistelbach – einmal anders“ eröffnet, in der (Hobby)Fotografen ihre besten bzw. außergewöhnlichsten Aufnahmen der Stadt zeigen. Ausstellungsdauer:

bis 26. August; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung Mistelbach unter 02572/2515-5262 und e-mail kultur @ mistelbach.at.

Morgen, Samstag, 21. Juli, hat die Family Factory, das offene Atelier für Kreative jeden Alters der Kunstmeile Krems, wieder ihre Pforten geöffnet. Diesmal geht es unter dem Titel „Falten, eintauchen und staunen!“ um die alte japanische Färbetechnik Shibori, die eindrucksvolle Muster hervorbringt; die Kunstwerke dürfen mit nach Hause genommen werden. Beginn ist um 14 Uhr, nähere Informationen unter 02732/90 80 10, e-mail office @ kunstmeile.at und www.kunsthalle.at.

Mit den Themen „Schmieden eines Beiles“ (Samstag, 21. Juli), „Schuhe aus Leder nähen“ (Samstag, 21., und Sonntag, 22. Juli) sowie „Schmieden einer Speer- oder Lanzenspitze“ (Sonntag, 22. Juli) setzt das MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya an diesem Wochenende seine historischen Handwerkskurse fort. Dabei entstehen den ganzen Sommer über nicht nur unter Anleitung von Experten kunstvolle Werkstücke, sondern werden auch historische Hintergründe zu den Materialien vermittelt, die seit Jahrtausenden verwendet werden. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02577/841 80, e-mail buchung @ mamuz.at und www.mamuz.at.

Im Museumsdorf Niedersulz beleuchtet die Reihe „Alltag im Dorf – Wie war das damals?“ am Samstag, 21. Juli, die Themen „Lehmziegel schlagen", „In der Greißlerei“ und „Rad und Kufe“ sowie am Sonntag, 22. Juli, „Lehmziegel schlagen" und „Von der Milch zur Butter“; Beginn ist jeweils um 13 Uhr. Am Dienstag, 24. Juli, geht es dann im Rahmen des Kinderferienprogramms „Basteln mit Naturmaterialien“ ab 10 Uhr um „Mit Pinsel und Farbe - Gestalte deine eigene Strickliesel und stricke los!“. Nähere Informationen beim Museumsdorf Niedersulz unter 02534/333, e-mail info @ museumsdorf.at und www.museumsdorf.at.

Schließlich lädt das Museum Niederösterreich in St. Pölten am Sonntag, 22. Juli, ab 11 Uhr zu einer „Matinée am Sonntag" mit Hermann Nitsch, der anlässlich seines 80. Geburtstages unter dem Motto „Hermann Nitsch: Schöpfung Natur Kunst“ mit Carl Aigner und Michael Fleischhacker spricht. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/90 80 90-998, e-mail anmeldung @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

