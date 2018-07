Favoriten: Kakteen-Verkauf und Roboter-Herstellung

Auskunft und Anmeldung via E-Mail: office@musicreport.at

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ macht auf die nächsten Veranstaltungen beim Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) aufmerksam: Am Sonntag, 22. Juli, geht dort von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr der traditionelle „Kakteen-Tag“ über die Bühne. Dabei informieren Kenner über Besonderheiten von Sukkulenten, stellen imposante Gewächse aus und verkaufen Kakteen zu fairen Preisen. Der Eintritt ist kostenlos. Für Kinder veranstaltet der Verein „Science Pool“ am Samstag, 28. Juli, einige „Wissenschaftliche Mini-Workshops“. Von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr lautet die Devise „High Tech zum Ausprobieren!“. Das „Science Pool“-Team kündigt spannende Erlebnisse an: „Bau einen Mini-Roboter und lass Dich in virtuelle Welten einladen!“. Der Zutritt zum „Science Pool“-Tag ist frei. Anmeldungen werden ab sofort angenommen: Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher: Manfred Fritz). Auskunft und Reservierung per E-Mail: office @ musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

Verein „Science Pool“:

www.sciencepool.org

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk