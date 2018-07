AVISO: Offizieller Amtsantritt des neuen Generalstabschef

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 24. Juli 2018, tritt Generalmajor Robert Brieger im Rahmen eines militärischen Festaktes in Anwesenheit von Bundesminister Mario Kunasek in der Maria-Theresien-Kaserne seine neue Funktion als Chef des Generalstabes an.

Wie bereits in einer Presseaussendung vom 16. Juli 2018 angekündigt, hat Verteidigungsminister Mario Kunasek Generalmajor Robert Brieger mit der Funktion des Generalstabschefs betraut. Brieger folgt damit General Othmar Commenda nach, der mit Ende Juni in den Ruhestand getreten ist.

Ablauf

11.00 Uhr Beginn des Festaktes inkl. Reden von Verteidigungsminister Mario Kunasek und Generalstabschef Robert Brieger

Im Anschluss bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten.

Medienvertreter sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen und werden ersucht sich unter presse@bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 1005 anzumelden.

Zeit

24.07.2018, um 11.00 Uhr

Ort

Maria-Theresien-Kaserne

Am Fasangarten 2, 1130 Wien





